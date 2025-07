Denuncian a mujer que agredió a taxista tras cobrarle la carrera en Bogotá

La mujer se negó a pagarle la suma que había marcado el taxímetro. Foto: Redes Sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un video se hizo viral en redes sociales tras evidenciar una situación que vivió un taxista, al ser agredido por una mujer mayor, quien supuestamente se negó a pagar la tarifa del servicio de un valor de $7.900.

Lea más: Distrito lanza estrategia para unir a nuevas empresas con fondos internacionales

¿Qué pasó?

En el video tomado por el conductor, quien aparece en redes como @djsongoficial, se ve a la pasajera charlar por teléfono, donde se queja que el joven al aparecer se distrae usando un celular para mirar la ruta y otro para hablar. Razón por la cuál se habría pasado del camino. “Me dio vueltas y vueltas y marcó $7.900″, dijo la señora.

En medio de la discusión, el conductor le reclama que ella lo había insultado e incluso golpeado. “Dígale que me pegó. Le eché la madre porque me dijo drogadicto. Yo con usted no estaba siendo grosero”, reclamó.

El hecho ocurrió en inmediaciones del centro comercial Mazúren. Tras varios minutos de discusión, el conductor decide arranchar el taxi, advirtiéndole que buscará el CAI de Policía más cercano. Lo que genera un nuevo pleito entre ambos. “Déjeme acá. Usted tiene que quedarse acá”. “Uy, mire, abre la puerta. Esta señora no le teme a nada”, responde. “¡Señor! Dejeme acá, el bebé de mi hija está esperándome. Malp** hij**“, termina por insultarlo y golpearlo en el brazo mientras se baja.

La denuncia ya alcanzó los 4 millones de reproducciones y más de 200 mil me gusta. “Esa señora se puso así por 7.900? Que peligro"; “La gente quiere todo regalado”; “El chico no hizo más que defenderse ante la agresividad de la señora”. De la mano, hay quienes resaltan que el joven guardo la calma, a pesar, de los malos tratos de la mujer.

Más noticias: A la cárcel mujer sospechosa del asesinato de su pareja en Cundinamarca

Le puede interesar: Clima de inseguridad en Cundinamarca: 50% de encuestados siente un retroceso

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.