Denuncian agresiones racistas durante evento Afro en parque público de Teusaquillo

Un lamentable caso de racismo, ocurrido durante un evento de reivindicación de las comunidades afro del país residentes en la capital que se llevó a cabo el pasado domingo 25 de mayo, fue denunciado en las últimas por varias organizaciones Afro y de defensa de los Derechos Humanos.

Por estos hechos, la Secretaría de Gobierno emitió un comunicado en el que rechaza los actos de discriminación y en el que anuncia el acompañamiento psicosocial y jurídico para realizar el proceso correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué pasó?

De acuerdo con la entidad, los hechos se presentaron en un evento que se llevaba a cabo en el parque Brasil, en la localidad de Teusaquillo, en el marco de la Feria Afrocolombiana, acto reivindicativo que cuenta con todos los permisos correspondientes, y que se realiza con el fin de reconocer la diversidad y la riqueza cultural de las comunidades residentes en la capital.

Durante el desarrollo del evento, señala la secretaría de Gobierno, “su normal realización fue interrumpida por varios residentes del sector, quienes profirieron expresiones de violencia verbal y agresiones de carácter racista hacia personas afrocolombianas presentes en el lugar, incluso en presencia de la Policía. Este acto cultural y reivindicativo contaba con respaldo institucional y hacía parte del ejercicio legítimo de representación y visibilización de las consultivas, reconocidas como instancias oficiales de participación de las comunidades negras en la capital”.

Según la denuncia, un individuo que se identificó como residente del sector se acercó de manera hostil a cuestionar la realización de la feria, afirmando que los presentes“no pertenecían al barrio”, que su música y expresiones culturales “no eran bienvenidas”, y lanzando afirmaciones abiertamente discriminatorias relacionadas, además, con su condición económica.

“No hubo violencia física, pero sí violencia verbal. Manifestaron no solamente el racismo sino el clasismo. Nos dijeron que, por ser negros, no teníamos ningún tipo de estudio y que, si acaso, habíamos terminado el bachillerato. Decían que ellos no creían que viviéramos en la zona, porque “para vivir en Teusaquillo hay que tener dinero”, resaltó, en un video publicado en sus redes sociales, Vanessa Márquez Mena, residente de la localidad y cara visible de la lucha por los derechos de las comunidades Afro.

“Ante la gravedad de estos hechos, hemos dispuesto el acompañamiento del Equipo de Espacios de Atención Diferenciada, el cual brinda apoyo psicosocial y jurídico a las víctimas, en coordinación con la Alcaldía Local de Teusaquillo, para garantizar la presentación de las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación”, resaltó la entidad.

Desde la Administración de @CarlosFGalan , rechazamos con contundencia cualquier acto de racismo o discriminación.



Bogotá es una ciudad diversa, y esa diversidad nos enriquece y nos define.

No hay lugar para el odio ni para la exclusión.



Trabajamos todos los días por una ciudad… pic.twitter.com/i0dQsWwE9t — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) June 4, 2025

Entre las personas agredidas por quienes se identificaron como vecinos del sector, se encuentran líderes y lideresas del mismo sector, además de integrantes de la Comisión Consultiva Local de Comunidades Negras.

Por otro lado, a raíz de los ataques, las comunidades Afro de la capital convocaron una protesta pacífica y musical este miércoles 4 de junio en el parque el Brasil para rechazar los actos racistas ocurridos el pasado 25 de mayo y para resaltar el carácter multiétnico y multicultural de una ciudad con las características de Bogotá.

Exigimos al alcalde @CarlosFGalan actuar ante el racismo ocurrido en el Parque Brasil en localidad de Teusaquillo, Bogotá. No es un hecho aislado: es violencia racial. Convocamos a las comunidades negras, raizales y palenqueras, y defensores de DD.HH., al plantón de hoy miércoles… pic.twitter.com/37OYFj6Cfc — Cha Dorina (@chadorinah) June 4, 2025

