Denuncian ataque homofóbico en Theatron en Bogotá

La agresión contra Kundaly Gómez se dio en la fiesta de Halloween de Theatron en Bogotá este 6 de noviembre de 2022. Foto: Mauricio Alvarado

Kundaly Gómez denunció por medio de su cuenta de Twitter que fue víctima de una brutal golpiza durante la celebración de la fiesta de Halloween en Theatron en Bogotá este 6 de noviembre de 2022. El joven asegura que fue golpeado por cuatro guardias mientras le gritaban palabras homofóbicas. La agresión le dejó un tabique y pómulo roto, que requirió cirugía plástica.

También te puede interesar: Protestas hoy en Bogotá: anuncian plantones por violencia sexual en SITP

Hola les quiero compartir una historia:



El día 6 de noviembre, después de tanto tiempo, por fin llega una de las noches más esperadas: "la fiesta de Halloween en @theatronbogota. Un evento sin precedentes, a lo que realmente me le quito el sombrero, un gran evento... 🧵 pic.twitter.com/d9fbZa7Jga — Kundaly Gómez Esquivel (@KundalyGomEs) November 8, 2022

Según la denuncia, todo comenzó cuando se encontraban saliendo del lugar. El hermano de Kundaly cruza por la parte de los lockers, en donde llamó la atención de los guardias: “Éste man se viene y toma a mi hermano de tal modo que lo logra tirar al piso. Obviamente la reacción de mi hermano fue comenzar a gritar para que lo escucháramos y nos diéramos cuenta de la situación. Una vez noté lo que estaba ocurriendo, yo corrí hacia mi hermano”, explica Gómez.

La situación motivó la intervención de Gómez, y fue allí en donde fue víctima de las agresiones: “Ya al llegar, agarro yo a la chica del brazo y la jalo, llega alguien más de logística y me agarra del cuello. Logró hacer que me suelte en medio de jalonazos y cruce de puños (de una u otra forma debía debía defenderme). Ya al lograr que me suelte del todo, me agarran a mí”.

De acuerdo con la denuncia, Gómez fue agredido por más de cuatro guardias que lo golpearon en varias partes del cuerpo: “Entre más de 4 personas, me tiran al suelo y me logran dejar vulnerable. Me agarran a puños en la cara, intentaban meterme los dedos en los ojos, patas en las costillas y en mis pies. ¿Y todo por qué? Creí por un momento que era por lo de mi hermano. Pero no”.

Gómez asegura que mientras era golpeado los guardias le gritaron palabras y frases homofóbicas.

Se convirtió en un caso más de #homofobia en un bar completamente hecho para la comunidad LGBTIQ+ 🏳️‍🌈



Los hombres que me golpeaban, todo el tiempo; después de cualquier golpe me decían que era por MARICA, que por LOCA, que por NIÑA. Que los puños era cosa de hombres... 🧵 — Kundaly Gómez Esquivel (@KundalyGomEs) November 8, 2022

Incluso, Kundaly asegura que las agresiones verbales y homofóbicas cuando fue trasladado a la enfermería.

Luego de casi 20 minutos ingresan dos de logística, uno de ellos nuevamente retoma su monologo heterosexual, el mismo que ya todos conocemos:



- Loca Hijueputa

- Mariquita, ¿Se va hacer joder?

- Poco de maricas y locas es que entran acá

- Míreme cómo un hombre... 🧵 — Kundaly Gómez Esquivel (@KundalyGomEs) November 8, 2022

El mismo joven también desvirtúa las razones por las que según él los guardias respaldaron la agresión. “Según ellos estábamos borrachos y/o drogados”, que nos estaban era controlando. Falso, si nos preguntan ninguno dirá que no tomó ¿Pero tomar a tal punto de querer armar un show tan aberrante? Quizá otros sí, pero nosotros no”.

Al final, Kundaly Gómez explicó que la golpiza le dejó varios heridas en el cuerpo, un tabique y pómulo roto que requirió cirugía plástica.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.