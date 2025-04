Denuncian daños estructurales en más de 70 casas aledañas a obras de TM en la Av. 68

De acuerdo con la denuncia publicada por la concejala Quena Ribadeneira, hay más de 70 predios afectados. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá arrancó el 2025 con más de 1.000 frentes de obra en toda la ciudad: la Primera Línea del Metro, la ampliación de Transmilenio en ciertas vías, obras de reparación de infraestructura vial y puentes peatonales y vehiculares se cuentan entre los proyectos que actualmente se realizan a lo largo y ancho de la ciudad.

Le puede interesar: Anuncian plan para frenar construcción de viviendas en el humedal Meandro del Say

Lamentablemente, en obras como el deprimido de la calle 72 y los puentes de la calle 127 con Av. Boyacá, ambos proyectos puestos en operación recientemente, la ciudadanía aledaña ha denunciado, entre otros líos, fallas estructurales en viviendad aledañas a la calle 72 y en la construcción de la cicloruta de la calle 127.

Sumado a ese panorama, recientemente se realizó una denuncia que da cuenta de graves afectaciones en viviendas aledañas a las obras del Transmilenio en la Av. 68 en, al menos, 79 predios.

“Desde el año 2020 hasta el 2025 se han atendido 79 quejas relacionadas con daños en viviendas aledañas al proyecto. Sin embargo, uno de los casos más críticos sería el del Conjunto Rincón de la Cien, donde se han reportado fisuras y grietas en zonas comunes como el quiosco de celaduría, las escaleras de ingreso y los andenes, además de problemas en el sistema de drenaje que han provocado inundaciones y malos olores en el sector”, asegura la concejala Quena Ribadeneira (Pacto Histórico) quien hizo públicas las quejas de la ciudadanía del sector

De acuerdo con la denunciante, las personas afectadas han radicado 41 derechos de petición exigiendo soluciones a los problemas estructurales de sus viviendas, escenario en el cual el contratista, Conconcreto, sostiene que los daños no son atribuibles a la obra.

No obstante, pese a las afirmaciones del contratista, los residentes del sector insisten en que las obras agravaron algunos problemas preexistentes y generaron, además, nuevos líos que comprometen la seguridad y la calidad de vida de decenas de familias.

La comunidad afectada asegura que los daños son de tal magnitud, que incluso son visibles en un centro comercial aledaño, en donde parte de las paredes resultaron con grietas y los andenes y otras partes de la infraestructura se han levantado.

“Solicitamos al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) que realice una revisión exhaustiva de este caso y que garantice una atención efectiva y oportuna a las demandas de la comunidad. Es fundamental que se esclarezca la responsabilidad de los daños y se implementen medidas de reparación inmediatas, así como una vigilancia más rigurosa en la ejecución de proyectos de infraestructura que puedan afectar las estructuras aledañas”, recalcó la concejala Ribadeneira.

Lea además: Procuraduría investiga a Personería por presuntas anomalías en pago de viáticos

Pese a los retrasos, av. 68 entregará tramos en 2025

Lo que ya se decía desde principios del año pasado lo confirmó ayer el IDU: la troncal de la avenida 68 no se entregará este año. El paisaje de caos, polisombras y huecos en el corredor, con el que cerró el 2024, era suficiente para pronosticar la noticia, reflejo de la serie de dificultades que ha enfrentado el proyecto desde 2020, cuando comenzaron los trabajos en la zona. Desde entonces, el proyecto viene colgado con el cronograma y les ha sacado canas tanto a los vecinos de la 68 como a los usuarios de la avenida, que va desde Venecia hasta la calle 100. Ahora, la inauguración prevista para este año se aplazó hasta 2027.

Detrás de este retraso de dos años, en primer lugar, están las causas más difíciles de controlar, como la mella de la pandemia en los avances iniciales de la obra y el incremento del costo de los materiales de construcción en esa temporada. Luego, como se ha repetido en otros proyecto en Bogotá, están los líos con los contratistas por incumplimientos, la tortuosa adquisición predial y las interminables prórrogas, que alejan cualquier obra de la meta.

Ya que este no será el año para estrenar la troncal, con la cual se espera dinamizar el tráfico del corredor y servir de ruta alimentadora del metro, el Distrito y, sobre todo, la ciudadanía están a la espera del nuevo cálculo para fijar un plazo de entrega. En efecto, una vez se refinanció la obra con el cupo de endeudamiento y se calculó el retraso real del proyecto durante el año pasado, la nueva administración fijó 2027 como el año en el que, al fin, los articulados rojos, el tráfico mixto, los biciusuarios y peatones podrían disfrutar de la obra.

No obstante, pese a la seguridad que pueda brindar un nuevo cronograma, lo cierto es que esta nueva fecha representa dos años más de trancón y, asimismo, la intranquilidad de que este no sea el año definitivo de entrega, lo cual resultaría fatal no solo para la credibilidad de las autoridades, sino para la movilidad de Bogotá. Y la preocupación no es infundada: durante los últimos días de diciembre y los primeros de enero, la ciudadanía denunció en redes sociales la ausencia de trabajadores en algunos de los tramos del proyecto, lo cual encendió las alarmas y las criticas en igual medida.

Le puede interesar: Riña en la localidad de Bosa terminó en homicidio, tres sujetos fueron capturados

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.