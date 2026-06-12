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Denuncian daños tras concierto de hip hop en Bogotá; cuestionan posibles nexos políticos

Vecinos del Parque de los Hippies denunciaron daños al mobiliario público y consumo de sustancias durante un evento cultural que habría sido organizado en apoyo a la candidatura de Iván Cepeda.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
12 de junio de 2026 - 07:50 p. m.
Vecinos de la zona pidieron el cierre de la actividad debido a las afectaciones generadas.
Vecinos de la zona pidieron el cierre de la actividad debido a las afectaciones generadas.
Foto: Redes socai
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Una actividad cultural en el Parque de los Hippies, en la localidad de Chapinero, terminó en denuncias por vandalismo, afectaciones al espacio público y quejas de vecinos en uno de los puntos más emblemáticos de Chapinero. La noche del jueves, el icónico parque fue escenario de una concentración que derivó en denuncias por disturbios, lo que obligó la intervención de gestores de convivencia del Distrito.

Videos difundidos en redes sociales mostraron grafitis sobre vehículos, daños a mobiliario urbano y concentraciones que se extendieron hasta altas horas de la noche, generando inconformidad entre residentes y comerciantes del sector. Asimismo, los vecinos del lugar afirman que el concierto habría sido organizado en apoyo al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Denuncias de vandalismo y ruido hasta la medianoche

De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales, la actividad inicialmente fue promocionada como un evento cultural de rap freestyle. Sin embargo, con el paso de las horas se habría convertido en una concentración de apoyo a la candidatura de Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial. No obstante, se desconoce si se trataba de un evento autorizado por la campaña o una iniciativa externa y espontánea de simpatizantes del candidato.

Por otro lado, los habitantes de la zona denunciaron que durante la jornada se registraron actos de vandalismo, daños al espacio público, consumo de sustancias psicoactivas y altos niveles de ruido que se prolongaron hasta cerca de la medianoche.

Según los reportes conocidos, gestores de convivencia y autoridades distritales hicieron presencia en el lugar para controlar la situación y atender los reclamos de la comunidad.

Hay preguntas sobre los permisos del evento

Una de las controversias que surgió tras la actividad tiene que ver con los permisos para la realización del encuentro. Los residentes señalaron que algunos organizadores habrían sido requeridos para presentar las autorizaciones correspondientes, mientras que vecinos aseguraron desconocer si la actividad contaba con los avales necesarios para desarrollarse en el espacio público. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento definitivo sobre este punto.

Bogotá ha registrado más de 1.400 movilizaciones al año

El caso vuelve a poner sobre la mesa el desafío que enfrenta Bogotá para garantizar el derecho a la protesta y las manifestaciones culturales sin que se produzcan afectaciones al espacio público o a la convivencia ciudadana. Según el más reciente Informe del Artículo 40 del Decreto 003 de 2021, durante 2024 se registraron 1.460 movilizaciones en la capital, un aumento de 5,4 % frente al año anterior.

La mayoría correspondieron a plantones y concentraciones pacíficas, aunque las autoridades han advertido sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención para evitar hechos de violencia, vandalismo o confrontaciones en eventos masivos. Las localidades de Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe y La Candelaria concentraron buena parte de estas manifestaciones debido a su carácter político, universitario e institucional.

La Alcaldía y la Policía reiteraron que cualquier actividad pública debe desarrollarse respetando las normas de convivencia y garantizando la protección del espacio público, especialmente en una coyuntura electoral en la que las autoridades han reforzado los esquemas de seguridad y monitoreo en Bogotá.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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Guillermo(n5sqs)Hace 8 minutos
https://www.minuto60.com/elecciones-2026/posibles-disturbios-tras-elecciones-alerta-mindefensa/10616 ; a eso nos referimos, con el escalamiento de las tensiones y la eventual perdida de vidas, sobre lo cual no hemos escuchado tampoco pronunciamiento alguno del Sr. Presidente llamando a la mesura y la aceptación de los resultados. Petro es responsable de esta violencia en ciernes. VOTO EN BLANCO.
Guillermo(n5sqs)Hace 20 minutos
Claramente a estos colectivos los están entrenando para la noche del 21 de junio. Es una lástima que el candidato patrocinador ni siquiera se pronuncie. Desde el estallido social de 2019-2021 andamos en esas, extorsionados por la desfiguración de la movilización social que se convirtió en vandalismo. VOTO EN BLANCO.
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