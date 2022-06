Denuncian despidos y ausencia de medicamentos en la Subred Centro Oriente de Bogotá

De acuerdo con un comunicado de la Subred Centro Oriente, ya se conocía el tema de la demora en los pagos a proveedores, y por esto se retrasó la entrega de elementos necesarios para prestar algunos servicios de salud. / Imagen de referencia. Foto: Archivo

Trabajadores de la Subred Centro Oriente, gerenciada por Yiyola Yamile Peña (desde abril del 2022), denunciaron el despido de al menos 60 personas, demora en los pagos a proveedores, y sobre todo, falta de insumos para todo el personal médico y de medicamentos para los pacientes.

“La situación se ha puesto muy crítica, los proveedores no están dispensando medicamentos, no están dispensando dispositivos médicos vitales para el funcionamiento de la red, no ha habido respuesta de nadie y se han vuelto muy difícil, desde el fin de semana estamos sin acetaminofén, sin loratadina, ni otros medicamentos, hemos tenido días que ni ondas, estamos sin equipo de transfusión de sangre”, denunció uno de los trabajadores en la W Radio.

Asimismo, habló en esa emisora del despido de varias personas a manos de la gerente Peña. “Ella ingresó a sacar a todos, a todos los que estaban por libre nombramiento, directivos, ella ingresó el 3 de febrero y el 10 de febrero terminó el contrato de la auditoría permanente. Llegó a arrasar con todo el mundo, sin argumentos, sin conocernos, todos los que estábamos por OPS se nos finalizó el contrato”.

Y es que de acuerdo con un comunicado oficial de la Subred Centro Oriente, se afirma que al menos la demora en los pagos a proveedores ya era un tema que todos conocían, “la gerente (e) evidenció el incumplimiento en el pago a algunos proveedores razón por la cual se han presentado inconvenientes en el suministro de algunos de los implementos requeridos para la prestación de los servicios. Las medidas adoptadas por la actual gerencia han permitido hacer los pagos que estaban pendientes y se vienen realizando nuevas contrataciones, pues estas se venían haciendo por periodos de 15 días”.

Asimismo, el Distrito afirmó que a partir de estas denuncias y de una presunta evaluación rigurosa del estado actual de la Subred, “de las necesidades misionales de la misma para responder a los requerimientos de los usuarios de la manera eficiente que se requiere, la gerencia tomó la decisión de reestructurar el equipo directivo de la entidad”.

De acuerdo con el Distrito, esta decisión se toma para garantizar que la Subred cuente con “perfiles idóneos que respondan apropiadamente a los retos por los que atraviesa la misma”. Y frente a los despidos, recalcó que no renovaron algunos contratos de prestación de servicios, debido a que la entidad ya no requiere de las tareas que se desarrollaban en la ejecución de estos.

