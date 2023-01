Denuncian nuevo caso de acoso sexual en bus de Transmilenio

Transmilenio ofreció activar la ruta de atención para atender la denuncia de la víctima. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Por medio de redes sociales, una mujer denunció en las últimas horas un nuevo caso de abuso sexual al interior de un Transmilenio, cuando se movilizaba con destino a su casa. De acuerdo con la víctima, el sujeto no pudo ser identificado.

Todo ocurrió la noche del jueves 26 de enero, cuando la joven estaba bajándose de un articulado y escuchó una frase que la inquieto. El presunto abusador le habría dicho “disfrute su regalito”, por lo que ella pensó que se trataba de una equivocación y que la conversación no era con ella.

“Hace como hora y media me bajé del Transmilenio y antes de que se cerraran las puertas un tipo grita ‘que disfrute su regalito’, yo escuché, pero no paré bolas porque no pensé que me hablara a mí, luego fue que me di cuenta, tenía el pantalón empapado”, dijo la víctima por medio de su cuenta de Twitter.

“El regalito era el semen que había dejado en mi pantalón. Qué asco, qué impotencia. Honestamente, el Transmilenio iba tan lleno que en el momento no me di cuenta. No le vi la cara, nada que hacer”, agregó. La víctima también señaló que, además del “asco” que sintió, la estaba invadiendo una profunda impotencia al no haber podido identificar al responsable.

“Lloré mucho; lo único que queda de consuelo es que ‘no pasó nada más’, pero es que nada debió pasar en primer lugar”, concluyó la afectada.

Luego de la denuncia de la joven, la empresa transportadora se pronunció y ofreció activar la ruta de acompañamiento para este tipo de casos. “¡Inadmisible que esto suceda! Podemos activar la ruta de Género para proceder a la denuncia y con ello la verificación de cámaras que permita a las autoridades avanzar en investigación, identificación y búsqueda”, dijo Transmilenio por medio de su cuenta de Twitter.

Justamente la violencia sexual en el transporte público es uno de los delitos que el Distrito planea combatir de manera frontal durante este último año de la administración de Claudia López, para ello se creó un nuevo comando de asistencia y se reforzó la seguridad en las estaciones.

