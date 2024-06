Denuncian presunto abuso sistemático a menores de edad en academia de Taekwondo

Según el informe presentado por Medicina Legal, entre enero y abril de 2024, se realizaron 5.889 exámenes por presunto delito sexual, es decir que en Colombia se atienden más de 50 delitos sexuales contra menores al día. Foto: EFE - Nina Osorio

Una grave denuncia sobre abuso infantil, que se hizo eco en el mismísimo Concejo de Bogotá, tiene conmocionada a la ciudadanía. El cabildante, Juan Manuel Díaz, alertó de un caso que llegó hasta su despacho, el cual involucra a dos menores de edad que asistían a una academia de taekwondo con presencia en las localidades de San Cristóbal y Antonio Nariño.

De acuerdo con la información suministrada por Díaz, los padres de familia de dos niñas de 13 y 15 años que asistían a la escuela deportiva, denunciaron tocamientos y actos indebidos contra las menores, por parte del docente encargado del recinto. Esta persona fue identificada como James Vanegas, quien además de ser el instructor, es el director de la academia conocida como “Mushudo”.

Vanegas, presuntamente, se habría aprovechado de su rol como orientador deportivo, para acceder carnalmente de las alumnas. Incluso, en el cuerpo de la denuncia, el cabildante Díaz se enteró de a que esta persona lo acusan de violentar sexualmente a su propia hija.

“Él me besa, me toca y se hacía la víctima, hacía que estaba arrepentido, que no iba a volver a pasar pero seguía pasando. Aprovechaba cualquier segundo que nadie lo estuviera viendo para tocarme algo; él se me insinuaba, me decía que quería tener relaciones sexuales conmigo, que si yo quería experimentar le podía decir y él me manipulaba para que yo no dijera nada”, reza el testimonio de una de las menores que denunciaron a Vanegas.

Después de dar a conocer la denuncia, Díaz informó de que el caso ya se encontraba en manos de la Secretaría de Seguridad. La secretaría, complementó el concejal, ya está en contacto con la Fiscalía para que se le dé mayor celeridad a la denuncia contra el instructor, la cual ya fue radicada ante el ente acusador por los familiares de las menores presuntamente abusadas.

“Yo ya le tenía miedo a él, yo sabía que iba a pasar algo y él entró a la bodega, porque en la bodega siempre va a actuar porque no le gusta que lo vean haciendo lo que hace y ahí fue donde me arrinconó y me trató de besar”, dice otro relato, que le llegó con la denuncia al cabildante Díaz.

Asimismo, durante la sesión de control político que tuvo lugar hoy en el Recinto de los Comuneros, Juan Manuel Díaz estuvo hablando con los padres de otros menores que, al parecer, asisten a la academia deportiva. Durante el debate, Díaz expresó: “¿Quiénes de acá tienen sus hijos en Clubes deportivos, clases deportivas, o actividades extracurriculares?, entornos en donde confiamos a nuestros niños, niñas y adolescentes, pues es justo en estos entornos seguros, en donde los exponemos a depredadores sexuales”.

La preocupación de las familias reside en que, si bien existe una denuncia penal en contra del encargado, la escuela “Mushudo” continúa impartiendo clases de defensa personal como si nada hubiese ocurrido.

Lo anterior, sin embargo, obedece a que todavía no hay ningún tipo de medida cautelar, o investigación formal, en contra de Vanegas y su complejo deportivo. Por el momento, más allá de la denuncia del concejal, no hay ningún pronunciamiento por parte de las autoridades o de la Fiscalía. El Espectador intentó comunicarse con la academia, pero no obtuvo respuesta.

Según el informe presentado por Medicina Legal, entre enero y abril de 2024, se realizaron 5.889 exámenes médico-legales, por presunto delito sexual, es decir que en Colombia se atienden más de 50 delitos sexuales contra menores al día.

Del mismo modo, según la plataforma SIEDCO, entre enero y febrero de 2024 los mayores delitos denunciados son: el acto sexual con menor de 14 años (187 casos), sigue el acceso carnal abusivo con menores de 14 años (96 casos) y el acto sexual violento (37 casos).

