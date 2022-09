Denuncian que colegio no atendió caso de bullying que terminó en suicidio de menor

Según cifras del Instituto de Medicinal Legal, en lo corrido de 2022, en el país se han suicidado 1.564, de las cuales alrededor de 14% eran menores de entre los 12 y 17 años. Foto: Pixabay

Una familia de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad, atraviesa un duro momento tras el suicidio de Lizeth, una menor de 14 años que cursaba octavo grado en el colegio República de Argentina, donde había sido víctima de matoneo escolar en los últimos meses.

Según indica la madre de la menor, Yuli Marroquín, en el colegio la menor era el blanco de burlas, golpes y de otros vejámenes por parte de compañeros de dos salones del colegio; lo que afectó su salud mental.

“Ella me decía que no quería volver al colegio, o que la cambiará de jornada. Yo notaba nada raro, solo una niña mucho más pagada, más triste, con una tranquila perturbadora. Ella lo soportó en silencio, no sé por qué, yo estaba allí para ayudarla”, manifestó la madre de la menor a Noticias Caracol.

En Bogotá una familia vive un drama a raíz del suicidio de su hija de 14 años. Lizeth Yesenia Remicio habría acabado con su vida debido a las burlas y bullying. Para alertar a otros padres, la mamá de Lizeth dio su doloroso testimonio en Noticias Caracol - https://t.co/ddUaqhQzqJ pic.twitter.com/QS4cmUn4w2 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 15, 2022

Ante estas señales, la madre decidió acercarse al colegio para preguntar sobre el estado de la menor y para pedir que se hiciera algo frente al caso de su hija. Sin embargo, a pesar de que la familia pidió que se activará la ruta de atención para estos casos, la institución la activó de manera tardía.

“Ellos la activaron dicha ruta el día del funeral de mi hija, cuando se lo había suplicado previamente a la coordinadora del colegio durante dos meses”, relató la madre de la menor.

Además de esto, la familia también buscó ayuda a través de la Línea 116 de la Secretaría de Salud, a través de la cual le dijeron que no veían nada raro en la niña, y que le estaba sobre protegiendo.

No obstante, semanas después la familia encontró a la menor sin vida en su casa. De esta manera, la familia pide una mayor atención a las instituciones educativas a estos casos. Según cifras del Instituto de Medicinal Legal, en lo corrido de 2022, en el país se han suicidado 1.564, de las cuales alrededor de 14% eran menores de entre los 12 y 17 años.

Respuesta del Distrito

Frente a este caso, la Secretaría de Educación de Bogotá asegura que la entidad tuvo conocimiento del caso desde el pasado 16 de agosto a través de la plataforma del Sistema de Alertas, y que se acompañó a la estudiante, a la familia y la institución desde esta fecha.

Por su parte, tras el deceso de la menor, la entidad indicó estar “las debidas acciones de indagación para la identificación de posibles situaciones conexas al lamentable hecho, con el fin de fortalecer procesos de atención a situaciones de vulneración y de prevención de las mismas que puedan estar afectando la salud mental de las y los estudiantes de la ciudad”.

Líneas de ayuda en Bogotá

El Distrito tiene en Bogotá cinco líneas de escucha y orientación para quienes estén buscando ayuda. Entre ellas está la Línea Psicoactiva 018000112439, la Línea Púrpura 018000112137, la Línea Calma 018000423614, la Línea Diversa 3108644214 y Línea 106, que cuenta también con un chat en el WhatsApp 3007548933.

Esta última está enfocada en intervención psicosocial y el soporte en crisis no presencial. Es atendida por un equipo de 22 profesionales en psicología que brindan orientación y apoyo emocional a personas de cualquier edad. Funciona todos los días, las 24 horas.

Según el Sistema de Información de la línea, desde 2011 y hasta la fecha se han realizado en total 368.985 intervenciones. En 2021 se realizaron 69.364 reportes, sigue 2020 con 55.647 y 2019 con 34.819. Hasta el 31 de julio de este año, según la Secretaría Distrital de Salud, se han atendido 39.401 llamadas, lo que daría un promedio de más de 186 atenciones al día.

