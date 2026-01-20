Familia denuncia muerte de niña de dos años en jardín del ICBF: esto dice la entidad

Los hechos denunciados ocurrieron en este jardín en el barrio Marruecos (Rafael Uribe Uribe). Foto: Noticias Caracol

Padres de familia realizaron un plantón al frente del jardín infantil Marruecos Bambi, del ICBF, ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, la noche del lunes. La razón: la muerte de una menor de dos años en medio de un accidente ocurrido al interior del establecimiento y que generó dudas entre la comunidad y padres de los menores que allí se encuentran.

La denuncia

Los padres de la menor lideraron el plantón, acompañados de otros padres de niños y niñas que han llegado a este lugar en procesos de restablecimiento de derechos u otros. Protestaron por supuestas omisiones a la hora de atender un incidente ocurrido en el plantel. Cristian Sánchez, padre de la menor fallecida, contó su caso al Ojo de la Noche, de Noticias Caracol.

El hombre narró que recibió una llamada a las 4:00 p.m. del lunes, en la que le avisaron que su hija había tenido un accidente y había sido trasladada a un centro médico. “Lo cierto es que ella llegó al hospital de Chircales ya sin signos vitales debido a la mala atención prestada”, denunció el padre.

De acuerdo con lo que manifestó, en el jardín le informaron que, al momento del accidente, la menor se encontraba tomando onces. “Al parecer sin supervisión”, señaló el progenitor. “En ese momento, la niña se atoró y empezó a bronco aspirar y no le prestaron la reacción adecuada”, siguió Sánchez.

El padre pidió esclarecer los hechos y establecer responsabilidades para entender qué le pasó a la niña. Otros acudientes pidieron garantías para la permanencia de sus hijos en este lugar e incluso pidieron retirar a sus niños de ahí.

¿Qué dice el ICBF?

Sobre este hecho, el ICBF dijo que desde el momento en el que ocurrieron los hechos se activaron las rutas institucionales con la Fiscalía y Medicina Legal, en articulación con las autoridades competentes. Esta actuación, recalcaron, hace parte del protocolo oficial y busca garantizar tanto el esclarecimiento de los hechos como el debido proceso, además de brindar acompañamiento a la familia de la menor.

Frente a las declaraciones de los padres, quienes en medio de su dolor han hablado de una posible omisión o descuido, la entidad manifestó su solidaridad, pero evitó emitir juicios anticipados. Señalaron que las afirmaciones sobre una eventual falta de supervisión no pueden confirmarse mientras no se conozca la causa exacta de la muerte.

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no existe un dictamen oficial sobre la causa de la muerte de la menor fallecida.

