Denuncian robo en los baños del centro comercial Titán Plaza, esto dicen las partes

Un joven de 20 años denunció que fue víctima de hurto en uno de los baños del centro comercial Titán Plaza. El centro comercial le respondió Foto: Redes sociales centro comercial Titán Plaza

Continúan saliendo a la luz denuncias que dan cuenta de la compleja crisis de seguridad por la que atraviesa Bogotá. Además de los hechos violentos que esta semana segaron la vida de varios ciudadanos en calles de la ciudad, los hurtos continúan siendo una constante en la cotidianidad de bogotanos y bogotanas cuya percepción de inseguridad aumenta a la par de las cifras que dan cuenta de la criminalidad en la ciudad.

Uno de los más recientes hechos de hurto que ha generado indignación en la ciudadanía ocurrió el jueves 22 de febrero en el centro comercial Titán Plaza, según denuncia un joven de 20 años que se encontraba en uno de los baños del lugar que fue víctima de hurto a manos de un sujeto que se hizo con sus elementos personales, artículos de valor y hasta con prendas de ropa. La víctima asegura que la reacción de las autoridades fue pasiva. El centro comercial se pronunció.

El hurto

De acuerdo con el relato que la víctima entregó a Caracol radio, cuando se encontraba desprevenido en el baño, un sujeto ingresó directamente hacia donde se encontraba y, valiéndose de intimidaciones y amenazas, le exigió que le entregara sus pertenencias a cambio de no atentar contra su integridad. Celular, reloj, documentos personales, las llaves y hasta la chaqueta que llevaba la víctima fueron parte del botín.

“Yo estaba en un ‘shock’ completamente, entonces no me pude mover, cogí mi maleta otra vez y salí corriendo para buscarlo, pero este baño tiene dos salidas, entonces no tuve una posibilidad de poder coger al hombre” afirmó.

Minutos después, sostiene la víctima que acudió al personal del centro comercial para notificar la situación y pedir ayuda. El personal de logística al que le anunció lo sucedido le informó a la policía mientras la víctima se dirigía a uno de los locales del centro comercial para intentar rastrear el teléfono.

Sin embargo, el proceso de rastreo no se pudo llevar a cabo debido a que el muchacho olvidó la contraseña requerida para ese proceso. Entre tanto, la policía hizo presencia, dos policías se fueron a revisar las cámaras y otros dos se quedaron con él indagándole por lo sucedido.

“De un momento a otro, en mi afán de poder buscar el teléfono, el cuadrante se dispersó al igual que seguridad, como si no hubiera pasado nada, eso me dio un poco de molestia”, señaló el joven víctima del hurto durante la entrevista al citado medio. Además, aseguró que no le permitieron ver las cámaras de seguridad a falta de una denuncia en la fiscalía.

Así las cosas, el ladrón se salió con la suya y logró escapar.

No sería el único caso de robo en el centro comercial

Según la víctima, en la tienda a donde fue a solicitar ayuda para rastrear el teléfono, había una mujer llorando porque también le habían robado el celular en el centro comercial. Además, una familiar de la mujer, según comenta el denunciante, “indica que una persona que trabaja en una de las tiendas del centro comercial, un chico, lo robaron de la misma manera: en el baño de hombres del primer piso, hace más o menos una semana, él generó la denuncia y aun así tampoco le dieron ninguna respuesta”.

La respuesta del centro comercial

A través de un comunicado de prensa, la administración del centro comercial anunció, a raíz de la denuncia del hurto que “dentro de nuestras instalaciones no se presentó ningún hecho a mano armada o mediante intimidación para el hurto de sus pertenencias”.

Aseguran desde Titán Plaza que, el día de los hechos, recibieron la solicitud de un joven que les comentó que dentro de uno de los baños del lugar “su chaqueta fue robada luego de dejarla a un lado mientras se lavaba su cara, presentándose así un caso de cosquilleo. Una vez se conoció el caso, el personal de seguridad actuó de forma inmediata, recibiendo el apoyo de la policía”, se lee en el documento en el que además aseguran que tras la revisión de las cámaras de seguridad, “no se evidenció ningún acto que indicara alguna alerta”.

“Mediante la PQRS firmada por el joven, él solicita las grabaciones para hacer su respectiva denuncia ante la fiscalía; cabe aclarar que al interior de nuestros baños, Titán Plaza Centro Comercial no tienen cámaras de seguridad por protección de la privacidad de nuestros visitantes”, indicaron desde el centro comercial.

Finalmente, la administración del lugar instó a la ciudadanía, que frecuenta sus instalaciones, a estar pendientes de sus pertenencias, pues “si bien como centro comercial somos responsables de la seguridad de nuestros visitantes, el cuidado depende de cada uno”.

