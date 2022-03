Denuncian suplantación en puesto de votación de Corferias durante elecciones

AME3187. BOGOTÁ (COLOMBIA), 13/03/2022.- Un grupo de ciudadanos ejercen su derecho al voto en Corferias, uno de los principales puestos de votación del país, hoy en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: Mauricio Dueñas Castañeda

La tarde de este domingo 13 de marzo, en el desarrollo de la jornada electoral, se conoció la denuncia de una supuesta suplantación a un ciudadano quien acudió a las mesas de votación ubicadas en el centro de convenciones de Corferias, en la localidad de Teusaquillo.

Según el hombre, al llegar al punto de votación los jurados le informaron que una persona, con su documento de identidad, había acabado de sufragar en su nombre, por lo que no podía ejercer su derecho. “Me quedé sin votar, entonces voy a colocar la denuncia a ver qué pasó, porque me acabé de acercar y me encuentro con esa sorpresa”, dijo el denunciante a Noticias Caracol.

Si bien el afectado insistió en que se trató de una suplantación, no se descarta que se haya tratado de una confusión al momento de que los jurados le recibieron el documento de identidad al primer votante, lo que pudo generar que su cédula haya quedado como ya registrada en la lista de sufragantes.

Pese a que el ciudadano finalmente no pudo votar, y señaló que emprenderá una acción legal para saber qué ocurrió, las autoridades no se han pronunciado al respecto sobre este caso en específico. Este hecho se dio previo al comunicado emitido por la Misión de Observación Electoral (MOE), en donde reveló que conoció 206 denuncias por otras irregularidades ocurridas en los puestos de votación de Bogotá.

Este caso es similar al de una colombiana residente en Canadá, quien en los últimos días hizo público un video en donde cuenta que a uno de sus amigos, al llegar a su puesto de votación, le notificaron que ya habían registrado su voto.

