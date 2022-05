Denuncian supuesto caso de exclusión en el Liceo Francés en Bogotá

El Liceo Francés está ubicado al norte de Bogotá. / Tomada de Liceo Francés

La denuncian la hizo Danilson Guevara, papá de Emiliano, un niño quien nació con un cromosoma extra, motivo por el que tiene una condición de discapacidad de aprendizaje, hecho que fue usado como “excusa” para que el Liceo Francés cancelara su cupo escolar, el cual había aprobado con total rigurosidad.

De acuerdo con Danilson, luego de la respectiva postulación en septiembre de 2021, él y su esposa recibieron un correo electrónico (en enero pasado) en donde aprobaron su ingreso y les confirmaron que Emiliano iba a tener un cupo asegurado. “Ha sido admitido en el Liceo para el año escolar 2022 para la clase de Petite Section”, se lee en el mensaje enviado por el centro educativo.

“En entrevista nos dijeron que era un colegio de educación inclusiva y nuevamente nos dieron la bienvenida”, afirmó Guevara por medio de la denuncia que adelantó vía Twitter. Pero todo cambió cuando este viernes 29 de abril (a dos días del pago de la matrícula) recibieron una carta del colegio, la cual estaba firmada por el mismo rector del Liceo, Mac Valentin.

En el documento, pese a que aseguran promover “la inclusión, pues respetamos profundamente las diferencias como una oportunidad para enriquecer la formación de nuestros alumnos”, concluyen rechazando a Emiliano.

“Consideramos conveniente señalar que no somos especialistas en desarrollar programas especiales de educación de forma autónoma, así como tampoco contamos con equipos de trabajo especializados. En la actualidad no podemos referir experiencias relevantes en el acompañamiento de alumnos con diagnóstico como el de su hijo, esto sin contar con que los salones de preescolar reciben 20 o más alumnos por salón y que la estructura de las sesiones, y de las clases como tal, no están pensadas para ofrecer el servicio de educación personalizada”, se lee en la misiva.

En la misma carta, se encontró que el Liceo Francés hace un llamado a los padres porque, según la institución, pasaron por alto un requerimiento. “Debemos manifestar que nos inquieta que, pese a que existe un medio escrito en el que se solicita a los padres indicar los requerimientos especiales de sus hijos, en el que se abre el espacio de entrevistas, solo hasta la segunda entrevista se señala una condición relevante de su hijo. Pasar por alto un diagnóstico que puede representar exigencias pedagógicas, físicas o de otro tipo no es excusable”, agrega el colegio.

Pese a que el Liceo habría argumentado el por qué de la decisión, Danilson aseguró que “en el día Internacional del Niño recibimos un mensaje de exclusión con el que nos sentimos engañados. Emiliano se quedó sin cupo para ingresar al colegio, pero seguiremos luchando por la inclusión”.

La denuncia despertó varios rechazos de usuarios de redes sociales, quienes manifestaron su inconformidad y, sobre todo, cuestionaron el supuesto discurso de inclusión del Liceo Francés.

