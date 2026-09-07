Denuncian tala en los Cerros Orientales: dueños alegan acción de buena fe

La denuncia se radicó por una tala en una finca, a la altura de la carrera séptima con calle 245. Mientras los vecinos hablan de deforestación, los propietarios del terreno hablan de una urgencia, por seguridad. Foto: Instituto Humboldt.

Cada árbol que se tala en los Cerros Orientales genera preocupación. La importancia de la estructura ecológica principal de la ciudad está cada vez más arraigada en los capitalinos, que han asumido un papel vigilante. Sin embargo, hay casos que podrían tener explicación. Al menos, este es el resumen del pleito jurídico y ambiental por los hechos registrados en un predio en la carrera séptima con calle 245, que ya conocen las autoridades, las cuales tendrán que definir si se violó la ley o fue un caso de buena fe.

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