Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Denuncian tala en los Cerros Orientales: dueños alegan acción de buena fe

El caso está en conocimiento de la Fiscalía y de la CAR, que analizan si se violó la ley. Los dueños del predio, responsables de la tala, reconocen el error al no gestionar permisos, pero la urgencia del caso lo ameritaba.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
07 de septiembre de 2026 - 02:00 a. m.
La denuncia se radicó por una tala en una finca, a la altura de la carrera séptima con calle 245. Mientras los vecinos hablan de deforestación, los propietarios del terreno hablan de una urgencia, por seguridad.
La denuncia se radicó por una tala en una finca, a la altura de la carrera séptima con calle 245. Mientras los vecinos hablan de deforestación, los propietarios del terreno hablan de una urgencia, por seguridad.
Foto: Instituto Humboldt.

Cada árbol que se tala en los Cerros Orientales genera preocupación. La importancia de la estructura ecológica principal de la ciudad está cada vez más arraigada en los capitalinos, que han asumido un papel vigilante. Sin embargo, hay casos que podrían tener explicación. Al menos, este es el resumen del pleito jurídico y ambiental por los hechos registrados en un predio en la carrera séptima con calle 245, que ya conocen las autoridades, las cuales tendrán que definir si se violó la ley o fue un caso de buena fe.

LEA:

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55jamarin@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Cerros Orientales

Noticias Bogotá

Usaquén

CAR

PremiumSuscriptor

PremiumEE

Premium

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.