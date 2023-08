Denuncian trabas con el convenio de bomberos voluntarios en San Juan de Rioseco

Bomberos de Cundinamarca. (Imagen de referencia) Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Bomberos de Cundinamarca denunciaron que a la fecha la alcaldía del municipio de San Juan de Rioseco no ha firmado el convenio de los bomberos voluntarios en esa jurisdicción. El llamado lo hicieron a través de un comunicado en el que señalan que a la fecha no cuentan con ningún contrato, por lo que no hay personal para atender, en caso de que se presente, una emergencia.

“Asimismo, no se puede garantizan el servicio permanente 24/7, generando con esto una inminente vulnerabilidad a la seguridad del municipio con esta negativa mostrada por parte de la Administración Municipal de San Juan de Rioseco Cundinamarca y la no firma de ningún tipo de convenio se está incumpliendo con la prestación de este servicio público tal como lo describe la ley 1575 en sus artículo 1 y 2″, señalaron los bomberos en el documento.

El personal también agregó que con la presentación de distintas emergencias en los últimos días, se ha evidenciado que en ese punto del departamento ha quedado en evidencia “las falencias que se tienen en la prestación del servicio debido a que no se cuentan con los recursos necesarios y a que el sostenimiento de la institución ha sido realizado por recursos propios los cuales al momento se han agotado”.

Esto último, es lo que, según los bomberos, los ha llevado a disponer de los voluntarios por la falta de recursos económicos, asimismo, señalan que tampoco han recibido una colaboración por parte de la administración municipal “para realizar las visitas técnicas en los establecimientos comerciales tal como lo tipifica la ley 1575 en su artículo 42″.

Finalmente, hacen un llamado a la comunidad, para que los habitantes del municipio entiendan las razones por las cuales no han podido seguir prestando el servicio de manera permanente,

Frente a esta denuncia, la Alcaldía del municipio, en cabeza del alcalde Camilo Andrés Mogollón Amazo, señaló el pasado 2 de julio, “que ha tenido toda la disposición de suscribir el convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntario de San Juan de Rioseco, con el fin de velar por el bienestar e integridad de todos y cada unos de los habitantes de nuestro municipio; de conformidad a lo establecido en la Ley 1575 de 2012″.

También informó que en 2023, dentro del presupuesto general de rentas y gastos, han destinado (haciendo caso del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2023000151 del 30 de marzo de 2023) 20 millones de pesos “para el funcionamiento institucional, de la prevención y control de incendios, calamidades conexas, riesgos asociados y demás por parte del cuerpo de bomberos voluntario del municipio de San Juan de Rioseco”.

Este dinero, según la administración, proviene de los recursos de la Sobretasa Bomberil, “para la presente vigencia, cuya intención de suscribir el convenio se ha comunicado a través de los oficios SGGSJR No 042 de 4 de mayo de 2023 y el oficio SGGSJR Nº 061 del 26 de junio de 2023 al cuerpo de bomberos voluntarios, en cumplimiento de la normatividad vigente”.

Por su parte, el capitán de los Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Eduardo Farfán Vargas, pidió este martes 8 de agosto, “de manera respetuosa pero contundente y amparados en los principios de la ley 1575 de 2012. Instamos al señor alcalde del municipio de San juan de Rioseco, Cundinamarca, para la firma urgente del convenio o contrato con el cuerpo de bomberos voluntarios de su jurisdicción”.

Este pronunciamiento de Farfán fue a través de su cuenta de Twitter, en donde también adjuntó dos videos en los que muestra las condiciones en las que han tenido que trabajar los bomberos de esa jurisdicción.

Frente a la respuesta que dio la administración, el capitán respondió que “Hay una muy mala interpretación de la norma y de cómo financiar la prestación de este servicio público esencial de bomberos en cada una de las jurisdicciones”.

Farfán señala que cada administración puede establecer unos impuestos que pueden ir destinados a distintos sectores, sin embargo, para él, no se está haciendo un estudio de impacto y recaudo, por lo tanto no se pueden determinar con claridad las “necesidades del cuerpo de bomberos en municipios que son de sexta categoría, pues es complejo que estos recursos vayan a alcanzar”.

“Sin embargo, no es la única fuente de financiamiento que tiene estas administraciones y no se pueden seguir escudando en que solo eso es lo que recaudan de sobretasa de bomberos, existen otros recursos que son propios de las administraciones, o también de gestión de riesgo que ellos pueden determinar para complementar esos valores y poder tener un equivalente adecuado en recursos que permitan de verdad garantizar y, como lo dice la norma, prestar y velar porque la prestación de este servicio sea eficiente”, concluyó Farfán.

