Le contamos por qué cada que llueve fuerte se inunda el deprimido de la calle 94

Una familia quedó atrapada esta semana y un conductor denunció la pérdida total de su carro. Hablamos con expertos para entender el porqué de estas emergencias y qué está haciendo el Acueducto para prevenirlas.

María Angélica García Puerto
12 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.
Durante la emergencia, el IDIGER reportó un nivel de lluvias por encima del promedio.
Foto: Redes sociales/ IDU

En dos horas llovió el equivalente a dos piscinas olímpicas. Así midió el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo (IDIGER) el fuerte aguacero que cayó en la tarde del lunes 9 de marzo sobre el norte de Bogotá que provocó, una vez más, la inundación del deprimido de la calle 94, una glorieta subterránea que conecta la NQS con otras 18 rutas. Este sector se ha convertido en un dolor de cabeza para la ciudad cada que arranca la temporada invernal.

Luis Acosta(37262)Hace 1 hora
Ese cuento no se lo cree nadie. Cualquier ingeniero sabe que se podia hacer un mejor sistema de desague, teniendo en cuenta que en Bogotà hay altas precipitaciones. Nada mejor que culpar a la "divina providencia"... eso pasa en todos los deprimidos de la ciudad!
