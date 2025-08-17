No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá
Desaparición marcada por el silencio: seis días sin rastros de Valeria Afanador

Tras seis días de búsqueda, aún no se tiene información sobre el paradero de la menor. La incertidumbre crece, las preguntas se multiplican y la familia, en medio del dolor, ha optado por guardar silencio. Hasta ahora, no hay pistas de su paradero.

Sofía Isabel Alfonso
17 de agosto de 2025 - 06:02 p. m.
En Cajicá continúa la búsqueda de la menor desaparecida desde el 12 de agosto.
Foto: Sofía Alfonso

En un entorno tranquilo, donde las flores bordean cada esquina, está el colegio donde comenzó la incertidumbre, tras la desaparición de Valeria Afanador Cárdenas. La menor, de 10 años y con diagnóstico de Síndrome de Down, completó este domingo 17 de agosto seis días desaparecida en inmediaciones del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda El Canelón (Cajicá), en la ronda río Frío. Mientras crecen las preguntas y la recompensa, no hay rastros de la menor.

Primeros pasos

Todo comenzó asi a las 10:00 a.m. del martes 12 de agosto de 2025,...

Sofía Isabel Alfonso

Por Sofía Isabel Alfonso

Estudiante de último semestre de Comunicación Social y Periodismo. Interés en cubrir temas de política, derechos humanos, género y más.sperez@elespectador.com
