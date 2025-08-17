Desaparición marcada por el silencio: seis días sin rastros de Valeria Afanador

En Cajicá continúa la búsqueda de la menor desaparecida desde el 12 de agosto. Foto: Sofía Alfonso

En un entorno tranquilo, donde las flores bordean cada esquina, está el colegio donde comenzó la incertidumbre, tras la desaparición de Valeria Afanador Cárdenas. La menor, de 10 años y con diagnóstico de Síndrome de Down, completó este domingo 17 de agosto seis días desaparecida en inmediaciones del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda El Canelón (Cajicá), en la ronda río Frío. Mientras crecen las preguntas y la recompensa, no hay rastros de la menor.

Primeros pasos

Todo comenzó asi a las 10:00 a.m. del martes 12 de agosto de 2025,...