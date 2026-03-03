Publicidad

Desapariciones: los riesgos que están minimizando los jóvenes en Bogotá

Ante un panorama incierto de desapariciones de jóvenes y adultos en la capital, un estudio reveló algunos comportamientos que podrían aumentar los riesgos. Solo el 20 % de encuestados cree que “no le ocurriría una desaparición”, pero no todos toman las precauciones.

03 de marzo de 2026 - 08:36 p. m.
Más de 2.700 desapariciones se reportaron en Bogotá el año pasado. Se desconoce el paradero o estado de cerca de 1.000 de estas personas.
Foto: Freepik

Se ha preguntado ¿cuánto tardarían sus allegados en notar su ausencia? o ¿ha reaccionado al notar comportamientos que podrían ponerlo en riesgo en el transporte en Bogotá? Estas son las preguntas de un grupo de expertos en criminología de la U. Manuela Beltrán, que estudiaron las conductas que podrían terminar en desapariciones. Los resultados indican que la percepción de que una persona pueda desaparecer en la capital es alta, pero los riesgos asociados con redes sociales parecen minimizarse.

Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Jorge López(60581)Hace 25 minutos
Qué descaro poner en hombres de las personas las causas de la inseguridad. Bogotá es un antro tomada por el hampa, y la culpa es de las autoridades que no cumplen su función.
