Desde el territorio y no desde el escritorio: CAR sobre lineamientos de la Sabana

A raíz de los continuos rifirrafes entre las diferentes autoridades que intervienen en la definición de los lineamientos de ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá, la CAR Cundinamarca, hizo un nuevo llamado al trabajo en unidad, articulado y colaborativo entre el Ministerio de Ambiente, la Gobernación de Cundinamarca, el Distrito y las demás autoridades ambientales competentes, para garantizar las mejores decisiones posibles.

El director de la entidad Alfred Ballesteros, fue enfático en señalar que, la definición de dichos lineamientos no puede depender de posiciones políticas, sino de la realidad de que hoy está vigente en el Acuerdo de Escazú, lo que exige un proceso de construcción colectiva y participativa que honre el derecho de los ciudadanos a definir el futuro de su territorio, que hoy es una obligación contemplada en este Acuerdo y que el Estado colombiano debe garantizar.

A raíz de ello, el funcionario o invitó a las partes a trabajar desde la unidad, el diálogo y la articulación, de la mano con la ciudadanía, “para que todos puedan aportar y que los lineamientos que finalmente se adopten sean producto del máximo ejercicio de consenso posible”.

“Los municipios no se pueden tratar de forma homogénea”

“Para todos es claro que el modelo de ocupación en algunos municipios de la Sabana de Bogotá, que se impuso hace algunas décadas, no es viable porque ya sobrepasamos la oferta hídrica del Departamento y porque su crecimiento se hizo de manera desordenada e irresponsable”, recalcó Ballesteros.

El director, señaló, además, que hay municipios que ambientalmente no pueden crecer más porque no tienen disponibilidad hídrica ni un adecuado manejo de aguas residuales y de residuos sólidos, así como varios municipios más que desde hace 25 años no tienen la posibilidad de ajustar sus respectivos planes de ordenamiento territorial.

“Nuestra invitación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es que no todos los municipios se pueden tratar de forma homogénea y es en lo que hemos venido insistiendo en las mesas de trabajo con nuestros equipos técnicos y jurídicos, pues cada caso es diferente. Este trabajo hay que hacerlo desde el territorio y no desde el escritorio, reconociendo las diferencias y particularidades de cada municipio”, agregó el director de la entidad.

Finalmente, la entidad celebró que el Ministerio de Ambiente pueda acoger algunas de sus recomendaciones y propuestas, de manera que antes de finalizar 2025, con los lineamientos definidos, la Entidad pueda avanzar en la modificación del Acuerdo 16 de 1998, que establece los determinantes ambientales para la elaboración de los planes y esquemas de ordenamiento territorial de los municipios.

