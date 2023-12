Desde octubre, la familia de Jorge Enrique Vela no tiene noticias de su paradero

Jorge Enrique Vela Rubio, de 37 años, desapareció el 21 de octubre tras obtener un permiso de trabajo en un hogar de paso del Distrito donde se estaba tratando por problemas de adicción. Foto: Archivo Familiar

Desde hace casi dos meses, la familia de Jorge Enrique Vela Rubio no sabe nada de él. Semanas antes de su desaparición, por voluntad propia decidió internarse en uno de los hogares de paso con los que cuenta el Distrito, destinados a suplir necesidades básicas de personas en condición de calle o con problemas de adicción que quieran tratarse y mejorar sus condiciones de vida. Tras un permiso que le otorgaron para que saliera a trabajar, no lo volvieron a ver.

“Él estaba internado allá por voluntad propia, porque quería dejar atrás sus problemas y salir adelante. Lo que me han contado los trabajadores del lugar, es que a él le otorgaron un permiso para que pudiera salir a trabajar. El 21 de octubre autorizaron su salida, y desde entonces, no hemos sabido nada de él”, le contó a El Espectador, Marlene Rubio, madre de Jorge

Jorge estaba internado en el hogar de paso ubicado en la carrera 35 con calle 10 y gracias a su buen comportamiento y a los buenos resultados de su proceso, le otorgaron el permiso de salir y desde ese día, la angustiosa búsqueda por parte de sus familiares y amigos no ha parado. Nueve días después de la desaparición, su madre recibió una pista: “una mujer con la que él había convivido me llamó par decirme que alguien cercano a ella se había enterado de que mi hijo estaba muerto. Apenas me enteré, me acerqué a Medicina Legal, pero me confirmaron que él no estaba allá”, detalló la mujer.

Sin embargo, en Medicina Legal obtuvo otra pista: “Me dijeron que la policía, en efecto, lo había llevado a Medicina Legal, pero para curarle una herida que tenía porque lo iban a llevar al CTP (antigua UPJ) y allá no pueden ingresar a ninguna persona que esté herida. Lo que me dijeron es que él no se dejó atender y los policías se lo volvieron a llevar”. La mujer asegura que se acercó hasta el CTP y allí le indicaron que Jorge había quedado en libertad después de que lo llevaron a Medicina Legal y no tenían más información.

Con esos datos como único insumo de los últimos movimientos de su hijo antes de desaparecer, Marlene se acercó a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para instaurar la denuncia formal por la desaparición de Jorge. La alerta ya se emitió a Nivel Nacional, pero hasta el momento, no han sabido nada de su paradero. En el hogar de paso, tampoco dan razón de él.

Jorge mide aproximadamente 1,75 m. y tiene 37 años. Es de contextura ancha y tez trigueña. En la espalda tiene tatuada la palabra Marlene y en un brazo tiene tatuada la palabra Vela. Si usted tiene información que ayude a las autoridades y a la familia a dar con el paradero de Jorge Enrique Vela, puede comunicarse al 3136735116, o llamando directamente a la línea 123 o a la línea de habilitada por la Fiscalía para casos de desaparecidos 01 8000 9197 48

