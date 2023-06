Desmontan viviendas ubicadas en zona de alto riesgo en Ciudad Bolívar

En total, once viviendas fueron desmontadas. Foto: Alcaldía Ciudad Bolívar

En la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, once casas no habitadas fueron desmontadas por el Comando Ambiental, debido a su ubicación en una zona de riesgo no mitigable y a afectaciones ambientales.

El operativo, que duró más de seis horas y contó con la coordinación de los grupos de Seguridad, Policivo y Ambiente de la Alcaldía de Ciudad Bolívar, fue realizado en el sector República de Venezuela, donde se evidenció la contaminación de la zona, debido a la presencia de las casas.

“Estamos haciendo el desmonte de unas estructuras deshabitadas que podían causarle más peso a este sector que tiene riesgo de remoción en masa. Con este desmonte queremos recuperar el ambiente y lograr que Ciudad Bolívar se transforme en un territorio de paz”, indicó la alcaldesa local, Tatiana Piñeros.

De acuerdo con la alcaldía local, la zona estaba siendo un punto de arrojo ilegal de escombros, hecho que terminaba afectando directamente la quebrada Caño Galindo. Tras las intervenciones, se logró recuperar 2.107 metros cuadrados de ronda hídrica y recolectar residuos y desechos.

Asimismo, la Secretaría de Hábitat brindó oferta de vivienda a la comunidad que habita este sector, exhortándola a abandonar predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable por cuenta de las fuertes lluvias.

En esta intervención participaron más de cien funcionarios de entidades como las secretarías de Seguridad, Gobierno, Hábitat, IDPYBA, DADEP e IDIPRON, la Policía a través de sus especiales como la Seccional de Carabineros, Protección Ambiental, SIJIN, SIPOL entre otras.

