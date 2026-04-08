Destraban la ALO Sur: acuerdo con la ANI permite articular la vía con el Metro de Bogotá

ALO Sur. Foto: Cortesía Alcaldía de Bogotá

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Tras superar una controversia jurídica que llegó hasta un tribunal arbitral, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario ALO Sur S.A.S. suscribieron un acuerdo definitivo para la ejecución del proyecto. El pacto, firmado el pasado 27 de marzo, permite que la futura vía se articule con la infraestructura de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) en el sector del antiguo botadero Gibraltar.

Con esta firma, el concesionario asumirá los costos de estudios, diseños, obras y mantenimiento que requiera dicha articulación. El acuerdo no solo pone fin al litigio legal, sino que otorga la “no objeción” técnica necesaria para avanzar hacia la fase de construcción, la cual está prevista para iniciar formalmente en agosto de 2026.

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✅ Suscrito acuerdo que permite que el proyecto ALO Sur (@AloSurSAS) se articule con la infraestructura del proyecto Primera Línea del @MetroBogota, fase de construcción iniciará en agosto de 2026🛣️. pic.twitter.com/ms5AbtiTEv — Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) April 7, 2026

Los detalles del corredor vial

El proyecto ALO Sur contempla la creación de un eje vial en doble calzada de 24,5 kilómetros, que conectará la intersección de Chusacám en sibaté, con la calle 13 a su paso por la localidad de Fontibón. Según explicó Óscar Torres, presidente de la ANI, la obra tendrá un plazo de ejecución de cuatro años y contará con señalización y sistemas de seguridad actualizados bajo la normativa vigente.

La entrega de la vía se realizará de manera gradual:

Primeros dos años: Se habilitará la calzada oriental (Unidades funcionales 1, 2 y 3), que operará inicialmente de forma bidireccional.

Años tres y cuatro: Se completará la calzada occidental, que incluye la construcción de puentes, pasos a desnivel, alamedas peatonales y ciclorrutas.

Conexión estratégica

La integración de la ALO Sur con el Metro de Bogotá es fundamental para la movilidad multimodal de la capital. Al despejar el camino para su construcción, se espera aliviar el flujo vehicular en la Autopista Sur y mejorar la conectividad de las localidades del suroccidente con el resto de la región metropolitana.

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