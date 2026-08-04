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Detrás del ruido: el banco de los cantos de las aves de Bogotá

La plataforma reúne 150 registros sonoros de 60 especies y convierte sus cantos en una herramienta para entender y proteger la biodiversidad urbana.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
04 de agosto de 2026 - 01:40 p. m.
El Banco de Cantos reúne 150 registros sonoros de 60 especies que habitan los ecosistemas de Bogotá.
El Banco de Cantos reúne 150 registros sonoros de 60 especies que habitan los ecosistemas de Bogotá.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá tiene una banda sonora permanente y relegada a la vez. Entre el esmog y el afán de siempre se parapetan los vecinos más antiguos, los testigos silencios que sostiene la salud ambiental de la ciudad. Habitan parques y humedales; se refugian en canales y cornisas y aunque muchos bogotanos los escuchan pocos podrían decir con certeza quiénes son.

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Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
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