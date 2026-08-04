Detrás del ruido: el banco de los cantos de las aves de Bogotá

El Banco de Cantos reúne 150 registros sonoros de 60 especies que habitan los ecosistemas de Bogotá. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá tiene una banda sonora permanente y relegada a la vez. Entre el esmog y el afán de siempre se parapetan los vecinos más antiguos, los testigos silencios que sostiene la salud ambiental de la ciudad. Habitan parques y humedales; se refugian en canales y cornisas y aunque muchos bogotanos los escuchan pocos podrían decir con certeza quiénes son.

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