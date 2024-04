Día 2 de racionamiento en Bogotá: estos barrios se quedan hoy sin agua

Día 2 de racionamiento de agua en Bogotá,11 de abril de 2024. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Termina el primer día de racionamiento de agua en Bogotá y a partir de las 8:00 de la mañana de este este viernes 12 de abril se cierra el grifo para la zona 2, que estará hasta las 8:00 de la mañana del sábado sin el líquido vital. En total, serán 311 barrios de dos localidades, las que se tendrán que adaptar a esta medida, que apunta a hacer rendir el líquido que queda en los embalses que surten la ciudad, mientras vuelven las lluvias.

Vale recordar que la Alcaldía dividió la capital en nueve zonas y cada día una de ellas tendrá suspensión del servicio. La meta es disminuir el consumo de 18 metros cúbicos por segundo a 15. Según el Acueducto, las zonas fueron demarcadas según la estructura hídrica de la ciudad. No olvide, quienes no tengan racionamiento, ahorren agua, porque “Cada gota importa”.

¿Cómo saber en qué zona está mi barrio?

El Espectador le facilita esta tarea. Espere unos segundos a que cargue la aplicación que encuentra en la parte de abajo y consulte en el buscador su barrio, para conocer a qué zona y ciclo pertenece, así como las fechas en las que tendrá racionamiento durante 2024.

Zona 2 (12 de abril)

Localidades: Engativá y Fontibón

Límites: Los sectores sin servicio serán: entre calle 24 y calle 98, entre Avenida Ciudad de Cali (carrera 86) y límite río Bogotá; entre calle 26 y calle 95, entre carrera 68 y Avenida Ciudad de Cali (carrera 86); zona industrial de Cota (ESP Aguas de La Sabana).

Engativá:

El Minuto de Dios - La Catalina • La Soledad Norte • La Almería • Los Ángeles - Urbanización El Galeón • Villa Sagrario • Gran Granada II etapa • La Granja II • Las Carolinas • San Joaquín • San Joaquín Norte • Quirigua Plan Sidauto • Los Ángeles 2 • Santa Rosita • San Cayetano • San José Engativá • Los Álamos Sector Industrial • Villas del Dorado San Antonio • Villa Gladys - Urbanización Parque Industrial Bonaire • Los Laureles • Villa del Mar - Urbanización Tierragrata • La Serena • Portal de Alcalá - La Perla • Paris Francia • El Portal del Río • Ciudadela Colsubsidio • Urbanización Acapulco • Villa Gladys - Urbanización Industrial La Agustina • Laureles II • La Paz • Sabana del Dorado - San Luís (En Trámite) • El Mirador • El Mirador II • Estradita Ciudad de Honda • Santo Domingo • La Estradita • La Estrada • Bellavista • La Marcela • Metrópolis • Las Ferias Occidental • Las Galias • Congreso Eucarístico • Villa Hilda (En Trámite) • La Tortigua (Mz A,B,C,) • La Tortigua (Mz I,J) • La Tortigua • San Marcos • Santa Librada Engativá Centro • La Faena - Jaboque (Finca) • El Cedro Engativá Centro • Puerta del Sol Engativá • El Muelle II • El Muelle I • Danubio Centauros • Marandu - Urbanización Fiorita • Villa Gladys. Villa Gladys - Urbanización Avenida del Mirador II • Bosques de Granada • El Encanto • Portal de Granada • El Real • Dorado Norte • El Paseo • Quirigua Sector F • Aguas Claras • La Reliquia • Centro Engativá II - Urbanización Ebenezer • Nueva Lituania • Sabana del Dorado - Villa Nohemí • Los Laureles Sabanas del Dorado • Sabanas del Dorado I • Engativá • Urbanización Muisca • Refugio del Norte • Engativá - Urbanización Muisca II • Plazuelas del Virrey • El Palmar I y II • Las Palmas • El Palmar III • Villa Teresita Sector Santa Lucía • Villa Teresita • La Faena • San José Obrero • Engativá El Dorado • El Pantano Rural • El Pantano - Junca y Montecitos • San Ignacio • El Encanto - Urbanización Los Nogales • Ciudadela Industrial El Dorado • San Cayetano Norte • Las Palmas Norte • La Riviera • Engativá - La Verbena Villa Viviana • El Minuto de Dios - Los Lagos • Torres de San Rafael • Molino del Viento • Garcés Navas • Unir II • La Granja • Bolivia - Urbanización San Vicente (Lote) • Marandu • Porvenir • Las Palmeras • Los Álamos • Los Girasoles • Florencia 2 • Florencia II sector • Urbanización Florencia • Florencia • Acapulco • Santa Maria I y II sector • Las Torres del Royal • Santa Maria del Lago • Autopista Medellín • Santa Helenita • Los Álamos - El Carmelo • Los Ángeles • Julio Flórez - Urbanización Ingrura • Alejandría • Ciudad Mónaco • El Manantial • El Laurel • Palo Blanco • La Bonanza • El Encanto - Portales de Confenalco • Alameda de Villaluz • Normandía Multifamiliar Covimac • Normandía - Urbanización Nueva Normandía • El Encanto - Urbanización Aerolandia • Normandía - Conjunto Multifamiliar Colseguros • Santa Cecilia • Boyacá • Tabora • Kalatea • Normandía Occidental • San Ignacio • Veracruz • Bellavista - El Salitre • Villa Sandra • La Clarita • Torredon • La Florida • Bolivia Oriental II Etapa • Bolivia Oriental • El Cortijo • Ciudadela Colsubsidio 4 sector • San Antonio Norte • El Dorado Industrial • El Dorado Industrial - Santa Isabel (Hacienda) • Bolivia • Puerto Amor Playas del Jaboque • Española III Sector • El Mortiño • La Riviera • El Gaco - El Porvenir (Predio) • La Cabaña • Santa Mónica - Urbanización El Pedregal • Viña del Mar • La Cabaña ( La Faena) • Minuto de Dios - La Tropical Copetroco • El Gaco • Normandía • Los Álamos - Centro Empresarial • El Minuto de Dios - Urbanización Lorena • San Ignacio II • Engativá El Triángulo • Linterama III • Engativá Pueb• Los Monjes • Villa Gladys - La Esperanza • El Luján • El Minuto de Dios • Villas de Alcalá - Los Cerezos • La Esperanza II • Torquigua • Villa Mary • La Isabela II etapa • La Faena • Normandía Occidental • Los Cerezos sector La Esperanza • Gran Granada • La Salina • Los Pinos Florencia • Urbanización Altos de Zarzamora • Los Almendros II • La Esperanza I • Urbanización El Carmelo • Sabana del Dorado • Rincón de Zarzamora • Zarzamora, Urbanización Maratu • Los Álamos - Parque Industrial El Dorado • Los Álamos - Urbanización Torrecampo • Los Álamos - Urbanización Industrial Parayas • Condominio Álamo • S C. El Dorado • Jardín Botánico • La Isabela I etapa • Los Álamos - Urbanización Avianca • Los Álamos • Los Álamos - San Ignacio • Bosque Popular • Salitre • Bellavista Occidental • Las Ferias • Julio Flórez - Centro Industrial Bodegones La 68 • S.C Julio Flórez• Bosques de Normandía • Engativá Zona Urbana • Los Cerecitos y Los Cerezos • La Primavera • El Verdún • Santa Rosa • Los Cerezos • El Laurel - La Europa • Los Álamos II sector • Bosques de Mariana • San Basilio • Ciudad Bachue II etapa • Álamos Norte sector Nor-Oriental • Villas del Madrigal • Los Ángeles • Los Ángeles - Portal de Santa Inés (Proyecto Urbanización ) • Villa Cristina III etapa • Villa Cristina • El Palmar IV • La Faena - La Guayana (Predio) • El Lucero • Los Cerezos • Primavera • Bochica - Urbanización Alejandría • Villa Carolina • Terranova Club • Rincón del Pinar • Tisquesusa • Andalucía • Marandú - San Jacinto • Bachue I y II • S.C Santa Teresa de Suba • Luís Carlos Galán • Bochica I y II sector • Bochica IV Etapa • Bochica II • Bolivia Oriental III Etapa • Bochica Compartir • Bolivia Sector Occidental • Florida Blanca II Sector • Villa Amalia • París Gaitán • Quirigua Central • Quirigua (Agrupación 1) • La Palma El Recreo • Garcés Navas Oriental - Urbanización El Pireo • Santa Mónica • La Perla • Álamos Norte • Las Mercedes • Alameda • El Triángulo • Las Mercedes II • Pirámide • El Dorado • Rincón de San Ignacio • l Dorado Industrial - La Esperanza (Predio) • Urbanización Caracolí • Santa María - Recinto de San Francisco • Villas de Granada • Villa El Dorado Norte • Villas del Dorado San Antonio II Sector • Villa Gladys IV Sector • Villa Gladys Sector San Luís • Villa Claver I y II • Nuevo Milenio • Linterama • Villa Gladys • Sabanas del Dorado II • San Juan • El Doradito • Bosque Popular - El Trébol • Villaluz • Villa Gladys Sector La Manzana • Florida Blanca • Normandía IV Sector • Las Salinas • Torres del Diamante • Los Azafranes • El Pantano – Maranta • El Salitre Sector Luís Maria Fernández • Villa Constanza • Urbanización Pinar de Los Álamos.

Fontibón:

San José de Las Pistas • Urbanización Cofradía II Sector • Veracruz • Puerta de Teja • El Bogotano II • Veracruz II sector • Los Álamos • Las Navetas • Bogotano I sector • Puerta de Teja • Aeropuerto El Dorado • El Pantano • Pueblo Viejo • S.C Ferrocaja • Tierra Firme • Urbanización Cofradía • San José de Fontibón • Urbanización El Jardín • Puerta de Teja - El Triángulo • San José de Fontibón • Urbanización Parque Afir.

