Día de los humedales en Bogotá: las deudas que no se saldan en medio de las conmemoraciones

El Humedal el Burro (Kennedy) es un refugio vital para numerosas especies de fauna y flora. Fue declarado como Parque Ecológico Distrital de Humedal en 2004 y cuenta con una extensión aproximada de 18,84 hectáreas. En este ecosistema se han encontrado diversas especies de fauna como patos zambullidores (Oxyura), tinguas (Rallidae), monjita cabeciamarilla (Chrysomus icterocephalus), pisingo (Dendrocygna autumnalis), entre otras. Foto: IDT

Cada 2 de febrero, en el Día Mundial de los Humedales, Bogotá vuelve la mirada hacia unos ecosistemas que, aunque reducidos y fragmentados, siguen siendo fundamentales para su equilibrio ambiental. La fecha suele venir acompañada de balances oficiales que destacan avances en conservación, restauración y biodiversidad, en una ciudad que alberga 17 Reservas Distritales de Humedal dentro de su perímetro urbano, las cuales completan poco más de 900 hectáreas protegidas.

En contexto: