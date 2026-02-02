Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Día de los humedales en Bogotá: las deudas que no se saldan en medio de las conmemoraciones

Mientras se destacan avances oficiales, expertos alertan que los problemas estructurales siguen intactos en un bucle de intervenciones sin soluciones de fondo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
02 de febrero de 2026 - 10:29 p. m.
El Humedal el Burro (Kennedy) es un refugio vital para numerosas especies de fauna y flora. Fue declarado como Parque Ecológico Distrital de Humedal en 2004 y cuenta con una extensión aproximada de 18,84 hectáreas. En este ecosistema se han encontrado diversas especies de fauna como patos zambullidores (Oxyura), tinguas (Rallidae), monjita cabeciamarilla (Chrysomus icterocephalus), pisingo (Dendrocygna autumnalis), entre otras.
El Humedal el Burro (Kennedy) es un refugio vital para numerosas especies de fauna y flora. Fue declarado como Parque Ecológico Distrital de Humedal en 2004 y cuenta con una extensión aproximada de 18,84 hectáreas. En este ecosistema se han encontrado diversas especies de fauna como patos zambullidores (Oxyura), tinguas (Rallidae), monjita cabeciamarilla (Chrysomus icterocephalus), pisingo (Dendrocygna autumnalis), entre otras.
Foto: IDT

Cada 2 de febrero, en el Día Mundial de los Humedales, Bogotá vuelve la mirada hacia unos ecosistemas que, aunque reducidos y fragmentados, siguen siendo fundamentales para su equilibrio ambiental. La fecha suele venir acompañada de balances oficiales que destacan avances en conservación, restauración y biodiversidad, en una ciudad que alberga 17 Reservas Distritales de Humedal dentro de su perímetro urbano, las cuales completan poco más de 900 hectáreas protegidas.

En contexto:

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

noticias de bogotá

Humedales en Bogotá

Día mundial de los humedales

Acueducto de Bogotá

Conexiones erradas en humedales de Bogotá

Contaminación en humedales de Bogotá

Fundación humedales Bogotá

Uniagraria

Secretaría de Ambiente de Bogotá

Humedales Ramsar Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.