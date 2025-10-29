Día mundial de las ciudades: Bogotá será el laboratorio urbano del mundo

Vista general de la ciudad de Bogotá
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Bogotá será el epicentro de la conversación global sobre el futuro de las ciudades y lo hará de la mano de un evento que reúne la agenda internacional sobre este tema: el Día Mundial de las Ciudades, organizado por ONU-Hábitat. La actividad, dividida en paneles y actividades, pondrá este jueves y viernes a la capital colombiana bajo los reflectores del urbanismo contemporáneo.
En los auditorios del Ágora, del Planetario y del Jardín Botánico se reunirán más de 60 expertos internacionales, 40 alcaldes y representantes de...
Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
