Día mundial de las ciudades: Bogotá será el laboratorio urbano del mundo

Vista general de la ciudad de Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Bogotá será el epicentro de la conversación global sobre el futuro de las ciudades y lo hará de la mano de un evento que reúne la agenda internacional sobre este tema: el Día Mundial de las Ciudades, organizado por ONU-Hábitat. La actividad, dividida en paneles y actividades, pondrá este jueves y viernes a la capital colombiana bajo los reflectores del urbanismo contemporáneo.

En los auditorios del Ágora, del Planetario y del Jardín Botánico se reunirán más de 60 expertos internacionales, 40 alcaldes y representantes de...