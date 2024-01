Día sin carro: así puede acceder a los biciparqueaderos de Transmilenio

En la jornada, los ciudadanos que se movilizan en bicicleta, contarán con 630 km de ciclorrutas y 101.1 km de ciclovía desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p.m. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Se acerca la primera jornada de día sin carro y sin moto de este 2024 en Bogotá. De acuerdo con los cálculos de las autoridades, se estima que mañana dejarán de circular alrededor de 1′850.000 vehículos y 430.000 motocicletas.

Le puede interesar: El Espectador le explica cómo Colombia enfrenta la situación de desastre nacional

Recuerde que la restricción aplica a partir de las 5:00 a.m. e irá a hasta las 9:00 p.m., es decir, que durante el lapso de esas 16 horas, ningún vehículo particular -o que no esté en la lista de los vehículos que sí pueden circular- podrá sacar el carro o moto, de lo contrario, serán multados con un comparendo de $572.514.

La invitación para ciudadanía, en este particular periodo del fenómeno de El Niño y deterioro del aire en Bogotá, es circular por la ciudad de manera sostenible, utilizando los demás medios de transporte disponibles en la ciudad, en particular, el uso de la bicicleta.

En ese sentido, el distrito anunció que durante la jornada habrá 630 kilómetros de ciclorrutas disponibles para movilizar a los cientos de miles de bogotanos y bogotanas que se espera, salgan a realizar sus actividades cotidianas en bicicleta. Además, se habilitarán 101 kilómetros de ciclovía, desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., en vías principales como la carrera Séptima, la Av. Boyacá, la calle 26 y la calle 116, entre otras.

¿Cómo acceder a cicloparqueaderos de Transmilenio?

El sistema cuenta con 26 biciestaciones distribuidas en el sistema troncal y en varios portales que disponen de 7.051 cupos para que los usuarios puedan guardar de manera segura sus bicicletas.

Lo primero a tener en cuenta, es que el acceso a las biciestaciones requiere la validación del pasaje. Una vez haya ingresado al sistema, siga estas indicaciones:

Ubique la entrada de la BiciEstación

Identifique que tipo de control de acceso cuenta la BiciEstación

*La primera vez que use las BiciEstaciones que cuenten con sistema de control de acceso automatizado debe registrarse con cédula y tarjeta de propiedad de la bicicleta. Una vez realizado el registro, se requiere solo la cédula para el ingreso.

*En las BiciEstaciones que cuentan con sistema de control de acceso móvil, debe presentar cédula y tarjeta de propiedad de la bicicleta. Cada vez que ingrese o salga, el vigilante, mediante equipos móviles, realiza el registro del usuario.

Parquee su bicicleta y asegúrela con su propia cadena, candado y demás elementos de seguridad.

Cuando recoja su bicicleta, recuerde que solo quien ingresó la bicicleta está autorizado para retirarla.

Estaciones habilitadas

Alcalá Av. 1 de Mayo Av.Américas -Av Boyacá Av.Américas -Av Boyacá (externa) Av. Rojas Banderas Biblioteca Tintal Bicentenario General Santander Juan Pablo Las Aguas (externa) Manitas Marsella Mirador del Paraíso Pradera Quinta Paredes Ricaurte San Mateo Transversal 86

Portales

20 de julio 80 Américas El Dorado Suba Sur Tunal

Lea también: Un centenar de bienes y fachadas serán intervenidos en el Centro Histórico de Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.