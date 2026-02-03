Logo El Espectador
Día sin Carro en Bogotá: cuando el aire mejora, pero el problema ambiental de fondo persiste

La Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría de Ambiente publicó un informe que recopiló toda la información sobre la calida del aire en la ciudad, durante los Días sin Carro y sin Moto de los últimos cinco años.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
03 de febrero de 2026 - 05:42 p. m.
Diferentes aspectos de este día en Bogotá, en el que los habitantes se movilizaron en otros medios de transporte como: Transmilenio, taxis o bicicletas.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Jornadas como la del Día sin Carro y sin Moto en Bogotá se dibujan como un paraíso utópico para los bogotanos y una oportunidad de receso frente al caos cotidiano de las calles. Por un día, cerca de tres millones de vehículos, entre motos y carros, se quedan estacionados en los garajes para dejar una postal de avenidas y autopistas casi vacías, y una mayor afluencia en los medios de transporte público y la bicicleta.

Pero más allá de la aparente calma y la sensación de vacío en las calles, uno de los puntos que más defienden los entusiastas...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
LEFR(9389)Hace 5 minutos
Me gustaría que se hiciera una medición de un día sin carro y otro día sin motos, pero cero motos incluidos los mensajeros. Es que el enjambre de moteros es tan increíble que creo que las mediciones deberían arrojar datos muy interesantes para los ambientalistas.

 

