Bogotá
04 de febrero de 2026 - 08:00 p. m.

Día sin carro en Bogotá: ¿quiénes sí pueden circular y qué vehículos quedan por fuera?

El jueves 5 de febrero es Día sin carro en Bogotá y habrá restricción total para carros y motos particulares, pero no todos paran. Le contamos todo lo que necesita saber sobre las restricciones a la movilidad y las claves de la medida.

Unidad de Video

María Angélica García Puerto

María Angélica García Puerto

