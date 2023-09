Diego Cancino, a la mierda los corruptos #Votenpormí

Diego Cancino, candidato al Concejo de Bogotá 2023. Foto: Cortesía

Diego Cancino, número 34 en la lista de la Alianza Verde, quiere seguir como concejal de Bogotá. Esta es su hoja de vida, sus propuestas y sus opiniones sobre los principales temas de ciudad.

Lea también: Aprueban proyecto que beneficiará a las personas con discapacidad y adultos mayores.

Si es candidato al Concejo de Bogotá y desea participar en esta sección, puede conocer más detalles aquí.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Soy concejal en formación. Desde el 2003 he trabajado con Mockus. Estoy convencido que la pedagogía y la política son la apuesta de transformación ciudadana más potente. Como concejal, con resultados, he denunciado la corrupción y las torturas a la vida.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

La corrupción es una mierda y hay que decirlo sin tapujos. Ese mal hay que erradicarlo de la política. Soy lupa de millones de ojos que denuncia y ataja a corruptos de Bogotá ¡Ya lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo!

¿A quién apoya a la alcaldía?

Mi apoyo era para Luis Carlos Leal, lamentablemente violaron los derechos a la participación con artimañas.

¿Ha ocupado cargos públicos?, ¿cuáles?

SÍ, concejal electo de la ciudad de Bogotá (2019 – 2023). Asesor del senador Antanas Mockus (2018-1029). Fui asesor de Ángela María Robledo, en el Congreso de la República (2010- 2014).

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

SI. Mis denuncias sobre el mal manejo de recursos públicos en Boyacá me costaron una tutela que interpuso Carlos Amaya. La justicia me dio la razón. Hay una denuncia producto de mi demanda de nulidad a la elección del Contralor Distrital.

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

A la mierda los corruptos. Hay que combatir la corrupción sin titubeos, de frente y sin ocultarla. Mi lucha contra la corrupción ha sido sin titubeos y con resultados en este periodo como concejal y lo seguiré haciendo con firmeza.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

1. Sistema Distrital de Rendición de cuentas sobre contratación de Bogotá: Público, unificado y de fácil acceso. 2. 50% de publicidad de Bogotá a rendir cuentas en medios de comunicación. 3. Día del carro compartido para mejorar la movilidad.

A su criterio, ¿qué requiere atención prioritaria en Bogotá? (responder en video)

Con corrupción nada se puede. Tampoco la seguridad.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Cultura ciudadana implica enfrentar la corrupción de manera contundente. En seguridad y, en especial, la Policía, es un hecho que ha permeado la institucionalidad. También implica transformar comportamientos, tramitar conflictos de manera no violenta y no matarnos por tener diferencias.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

No. La propuesta de la alcaldesa es efectista, no efectiva. La situación de Bogotá no mejora de repente si tenemos una Policía propia, lo que mejora la ciudad es planear la seguridad, no el aumento de pie de fuerza sin norte.

Primera Línea del Metro, ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Modificarlo y hacer un tramo subterráneo. Bogotá merece el mejor metro, un metro de verdad, no un alimentador elevado de Transmilenio. Apoyo la decisión del presidente y la alcaldesa: un tercero competente evalué la posibilidad de soterrar un tramo del Metro, pasaría por la Av. Caracas.

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Suspenderlo, para concertar ajustes con la ciudadanía El “corredor verde” es una mentira de campaña de la alcaldesa: es una troncal de Transmilenio, esta tendrá un solo carril y quitará, por tramos, el carril de vehículos. Más trancones. La voz de la ciudadanía no es reconocida ¡Autoritarismo!

¿Qué prefiere expansión o densificación?

La expansión de la ciudad se ha traducido en desigualdad social, espacial y económica. Densificar es importante paras integrar el ordenamiento de la ciudad alrededor del agua y el ejercicio de derechos. La ciudad no puede crecer depredando la vida.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

El manejo de basuras huele a mierda. El operador CGR parece un núcleo de corrupción: iniciaron un proceso por los costos de operación para que Bogotá les pagara 1.2 billones de pesos. Hay politiqueros detrás. Las basuras debe manejarlas Bogotá.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

La integración y confianza regional deben ser una visión compartida, construida democráticamente. Hoy es un acuerdo presuntamente corrupto entre CR (Jorge Rey y Nicolás García), el Verde ventajista (Claudia López, Carlos Amaya y Angélica Lozano), intereses inmobiliarios y CAR.

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

No. No, el territorio se construye con cultura ciudadana y participación, es decir, cumpliendo con la Ley y profundizando confianza. Es antidemocrático reorganizar Bogotá sin la ciudadanía. Un decreto debe cumplir la ley. La sentencia C-268 de 2022 se respeta.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Se rajó. Gobernó con mentiras y autoritarismo. La vida no fue sagrada, en el estallido hubo torturas, desapariciones y violencia sexual ¡Ella lo negó! La Comisión de la Verdad reconoció nuestras denuncias ¿Los recursos públicos?, coimas por $1.500.000.000. para manejar cementerios.

Puede interesarle: Empresarios traficaban explosivos y los vendían a criminales: todos a la cárcel.