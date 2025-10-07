Director del IDU responde a las inconformidades por atrasos en las obras de Bogotá

La ciudad está atravesando por uno de sus periodos de transformación urbano más relevantes. Actualmente hay 500 frentes de obras en todas las localidades de la capital, lo que se traduce en incomodidades, trancones, y los famosos retrasos en los proyectos que tanto molestan a los bogotanos. El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, explica cómo la entidad gestiona este caos e intenta acelerar el ritmo de trabajo en los proyectos con el cronograma más rezagado.