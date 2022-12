Diseños de detalle de la Línea 1 del Metro de Bogotá se conocerán en marzo de 2023

Ante la solicitud de la Alcaldía de Bogotá de adicionar $5,8 billones al cupo de endeudamiento aprobado en el año 2020, se ha generado un gran debate sobre esta nueva petición. Según el distrito, este dinero se usaría para invertir, principalmente, en educación y en la segunda línea del Metro. Desde El Espectador hablamos con el economista Isidro Hernández, para que nos explicara sobre las generalidades de un cupo de endeudamiento y los factores que influyen en él. Foto: Unidad de Video

En el 2023, la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá llegará a una nueva etapa. Así lo aseguró la Empresa del Metro de Bogotá (EMB) que anunció el inicio de obras de las estructuras por donde circularán los trenes, así como el plazo para la entrega de los estudios y diseños de detalle definitivos que marcará el final de la fase previa del proyecto.

De esta manera, se informó que el concesionario Metro Línea 1 iniciará el próximo 8 de enero iniciaran las intervenciones relacionadas con el traslado de redes secundarias de servicios públicos que permitirán iniciar la cimentación del viaducto, cuya construcción está programada para finales del primer trimestre de 2023.

Por su parte, se conoció que se llegó a un acuerdo para la modificación del contrato de concesión 163 de 2019, en el que se extendió la fecha para la entrega de los estudios y diseños de detalle del proyecto.

Cabe señalar que la fecha inicial para la entrega de esta documentación era el 9 de enero de 2023, sin embargo, con este cambio se estableció que estos podrán ser entregados hasta el 30 de marzo del próximo año.

“Estas modificaciones no incrementan costos, no generan ningún cambio en la estructura de riesgos pactada en el contrato y no afectan la fecha establecida para la puesta en marcha comercial de la Primera Línea del Metro de Bogotá, prevista para el 14 de marzo de 2028″, indicó Leonidas Narváez, gerente de la Empresa del Metro de Bogotá.

Según aclaró la EMB, los estudios y diseños se encuentra encuentran en proceso de obtención de la no objeción de la interventoría del proyecto, que formuló observaciones a la documentación que debe ser resuelta por el concesionario.

Además de esto, para marzo de 2023 el consorcio encargado del proyecto deberá obtener todas licencias y permisos requeridos por las autoridades ambientales y gubernamentales.

Por el momento, el proyecto ha adquirido el 90% de los predios incluidos dentro del proyecto. En ese sentido, el Distrito ha indicado que este proceso se ha visto dificultado por la ocupación de personas con alto grado de vulnerabilidad, así como la presencia de subestaciones eléctricas, entre otras particularidades de cada predio.

Por su parte, entre los otros frentes de obra se encuentra la construcción del patio taller en Bosa, que lleva un avance del 60,28%, y el intercambiador vial de la calle 72 con avenida caracas, que tiene un avance del 4,82%, según el último reporte del Distrito

La construcción del intercambiador vial 📍 en la calle 72 con avenida Caracas es un proceso sectorizado y por etapas. La próxima etapa por iniciar es la excavación de los muros pantalla en el sector suroccidental de la calle 72🏗️. pic.twitter.com/xOCwQkcdz3 — Metro de Bogotá (@MetroBogota) December 26, 2022

