Distrito abre inscripciones para formación gratuita de vendedores informales en abril

Recorrido por varias zonas de la ciudad donde habita el comercio de vendedores informales Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El Instituto para la Economía Social (IPES) lanzó su oferta de formación para el mes de abril, enfocada en brindar herramientas técnicas y digitales a vendedores informales, comerciantes de plazas de mercado y sus familias. Los programas son gratuitos, certificados y cuentan con horarios flexibles diseñados pensados para no interferir con las jornadas laborales de los comerciantes.

“Abril nos da tres oportunidades concretas de demostrarle a los vendedores y vendedoras informales de Bogotá que su formación es una prioridad. Que hay un lugar pensado para ellos, con horarios que respetan su trabajo y programas que responden a lo que realmente necesitan. Eso es lo que construimos aquí, proyectos de vida todos los días.” Jenyfer Juez, subdirectora de Formación y Empleabilidad del IPES.

La oferta disponible en abril

La entidad habilitó tres rutas de formación estratégicas en diferentes puntos de la ciudad:

1. Manipulación de Alimentos (Certificado)

Fecha: Del 6 al 10 de abril.

Horario: 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

Lugar: Plaza Distrital de Mercado Kennedy.

Objetivo: Cumplir con la Resolución 2647 de 2013 exigida por la Secretaría de Salud para quienes comercializan productos alimenticios.

2. Alfabetización Digital (Sistemas Básico)

Fecha: Del 9 al 24 de abril.

Horario: 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Lugar: Punto Vive Digital Veracruz.

Objetivo: Acercar a los comerciantes al uso de computadores y herramientas tecnológicas para fortalecer sus negocios.

3. Taller de Orientación para el Trabajo

Fecha: Única jornada el 14 de abril.

Horario: 9:00 a. m. a 12:00 p. m.

Lugar: Plaza 12 de Octubre (Aula Centro de Innovación Gastronómica).

Objetivo: Fortalecer habilidades blandas y competencias socioemocionales para la inserción productiva.

¿Cómo inscribirse?

Los interesados pueden realizar su registro de manera virtual a través de este enlace o solicitar información a través de los canales oficiales:

Página web: www.ipes.gov.co

Línea telefónica: 601 484 1930 (ext. 136).

Línea gratuita nacional: 01 8000 517 621.

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