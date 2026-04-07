Distrito abre inscripciones para formación gratuita de vendedores informales en abril

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El Instituto para la Economía Social (IPES) lanzó su oferta de formación para el mes de abril, enfocada en brindar herramientas técnicas y digitales a vendedores informales, comerciantes de plazas de mercado y sus familias. Los programas son gratuitos, certificados y cuentan con horarios flexibles diseñados pensados para no interferir con las jornadas laborales de los comerciantes.
“Abril nos da tres oportunidades concretas de demostrarle a los vendedores y vendedoras informales de Bogotá que su formación es una prioridad. Que hay un lugar pensado para ellos, con horarios que respetan su trabajo y programas que responden a lo que realmente necesitan. Eso es lo que construimos aquí, proyectos de vida todos los días.” Jenyfer Juez, subdirectora de Formación y Empleabilidad del IPES.
La oferta disponible en abril
La entidad habilitó tres rutas de formación estratégicas en diferentes puntos de la ciudad:
1. Manipulación de Alimentos (Certificado)
- Fecha: Del 6 al 10 de abril.
- Horario: 4:00 p. m. a 6:00 p. m.
- Lugar: Plaza Distrital de Mercado Kennedy.
- Objetivo: Cumplir con la Resolución 2647 de 2013 exigida por la Secretaría de Salud para quienes comercializan productos alimenticios.
2. Alfabetización Digital (Sistemas Básico)
- Fecha: Del 9 al 24 de abril.
- Horario: 2:00 p. m. a 4:00 p. m.
- Lugar: Punto Vive Digital Veracruz.
- Objetivo: Acercar a los comerciantes al uso de computadores y herramientas tecnológicas para fortalecer sus negocios.
3. Taller de Orientación para el Trabajo
- Fecha: Única jornada el 14 de abril.
- Horario: 9:00 a. m. a 12:00 p. m.
- Lugar: Plaza 12 de Octubre (Aula Centro de Innovación Gastronómica).
- Objetivo: Fortalecer habilidades blandas y competencias socioemocionales para la inserción productiva.
¿Cómo inscribirse?
Los interesados pueden realizar su registro de manera virtual a través de este enlace o solicitar información a través de los canales oficiales:
- Página web: www.ipes.gov.co
- Línea telefónica: 601 484 1930 (ext. 136).
- Línea gratuita nacional: 01 8000 517 621.
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