Distrito afirma que no se va a aplazar el retorno a clases presenciales en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá recalcó este jueves, 6 de enero, durante el balance del plan de choque que no se va a aplazar el retorno a clases presenciales de los niños y adolescentes en las instituciones educativas, pese a que algunas organizaciones como Fecode opinan de manera distinta.

Durante la rueda de prensa la mandataria declaró: “El regreso escolar en Bogotá será el 24 de enero, no lo vamos a aplazar”. Además, recalcó que la vacunación de niños y maestros posibilitará que el retorno a los colegios se haga de manera segura.

La mandataria indicó que la situación sanitaria ya no es la misma que era al inicio de la pandemia: ”Ya no estamos como hace un año, cuando llegó la pandemia y no sabíamos qué hacer y nos tocó quedarnos en casa. Ahora, para cuidarnos toca vacunarnos y vacunas hay disponibles”, precisó López.

El panorama en materia de educación respecto a la presencialidad está sumido en opiniones diversas, pues se registró que a finales de diciembre de 2021 el 98 % de los colegios públicos retornaron a clases presenciales; no obstante, se calcula que el 15 % de los padres no enviaron a sus hijos por temor al contagio.

Cabe resaltar que a inicios del año el ministerio de Educación confirmó que no existirá ninguna limitación de aforo en el retorno a la presencialidad. Sin embargo, crece la preocupación en el interior de las familias, pues los datos registran que el 10% de los profesores aún no se han vacunado y que al 42% de los estudiantes se les ha suministrado solamente la primera dosis.

No obstante, los contagios no son lo único que genera intranquilidad. Desde Red Papaz, red de madres, padres y cuidadores, hacen un llamado para que se aseguren las condiciones de sanidad de los menores, mientras se garantiza el acceso al Plan de Alimentación Escolar (PAE) en todos los centros educativos oficiales.

“Estamos preocupados por la alimentación. En las primeras cifras que hemos conocido, particularmente en Bogotá, no hemos mejorado en términos de malnutrición. Por ello los colegios deben migrar a ser entornos alimentarios saludables donde, por ejemplo, tengan acceso gratuito y disponible a agua potable de manera permanente”, afirma Carolina Piñeros, directora ejecutiva de la red.

