Donde la memoria salió del clóset: el museo que preserva las luchas de la diversidad

El museo posee exposiciones de diversa índole que están relacionadas con la comunidad LGTBIQ+. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Antes de que el bullicio del centro de Bogotá vuelva a tragarse las conversaciones de junio y las banderas multicolores se replieguen hasta el próximo año, hay una casa donde el orgullo dura más de un mes. Allí permanecen suspendidos en las paredes óleos, fotografías, recortes de prensa, objetos cotidianos e historias que nadie quiere archivar.

Mientras el calendario marca el Día Internacional del Orgullo, el Museo LGBTI de Colombia recuerda que la memoria también necesita un techo, porque aquello que un país decide conservar habla tanto de...