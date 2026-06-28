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Donde la memoria salió del clóset: el museo que preserva las luchas de la diversidad

Entre cuadros y fotografías, el Museo LGBTI de Colombia conserva mucho más que objetos; protege los relatos de una comunidad que encontró en la memoria otra forma de conquistar los derechos.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
29 de junio de 2026 - 02:03 a. m.
El museo posee exposiciones de diversa índole que están relacionadas con la comunidad LGTBIQ+.
El museo posee exposiciones de diversa índole que están relacionadas con la comunidad LGTBIQ+.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Antes de que el bullicio del centro de Bogotá vuelva a tragarse las conversaciones de junio y las banderas multicolores se replieguen hasta el próximo año, hay una casa donde el orgullo dura más de un mes. Allí permanecen suspendidos en las paredes óleos, fotografías, recortes de prensa, objetos cotidianos e historias que nadie quiere archivar.

Mientras el calendario marca el Día Internacional del Orgullo, el Museo LGBTI de Colombia recuerda que la memoria también necesita un techo, porque aquello que un país decide conservar habla tanto de...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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