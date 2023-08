Donka Atanassova lakimova, la socióloga que propone seguridad humana en Bogotá

Donka Atanova es la Subdirectora de Promoción a la Participación en la actual administración. Foto: Archivo Particular

El Espectador dará a conocer las propuestas de los candidatos al Concejo de Bogotá. Estas son las propuestas de Donka Atanassova Iakimova, quien dice que:

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Llevo 30 años en Colombia, soy socióloga, con maestría en estudios políticos y económicos y cursando doctorado en estudios sociales y políticos. Hace 25 años trabajo en la construcción y fortalecimiento de organizaciones y procesos sociales y comunitarios, pienso que el poder de la gente es la clave para construir soluciones y transformaciones para la ciudad; he sido docente e investigadora universitaria por más de 12 años y fui Directora de Seguridad y Subdirectora de Participación de Bogotá, pudiendo conocer, diseñar y manejar políticas y perspectivas públicas en la ciudad.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Conozco y quiero a Bogotá, la he caminado y vivido con la gente, la he trabajado desde lo público y la he investigado desde la academia; me importan y preocupan sus problemas y parte de mis pasiones es conjugar distintas miradas y diálogos para la construcción de soluciones, acuerdos, y avanzar colectivamente, dando voz y reconociendo a la gente; a la política le hace mucha falta esto. Veo el Concejo como un lugar de construcción de mejoras para la ciudad y la gente, como una vocería política que más que, solo representar, convoca, escucha, facilita el hacer real las cosas, para que la vida de la gente sea mejor y digna.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Gustavo Bolívar.

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿Cuáles?

Directora de Seguridad en la Bogotá Humana; Subdirectora de Promoción a la Participación en la actual administración.

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal?

No.

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Que las decisiones sobre la gente no se tomen sin la gente; que la seguridad humana sea una política de ciudad; estrategias para alimentar la vida (agua, energía, alimentos).

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

Seguridad Humana como política de ciudad; Articulación y actualización de las políticas y estrategias de participación ciudadana; Articulación de un sistema distrital de reciclaje y manejo de basuras; empresas públicas para la ciudad.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Es necesaria una estrategia general que combine los siguientes factores: 1. Lectura y diagnóstico permanente y multifactorial de las problemáticas de inseguridad y sus causas; 2. Un modelo de gobiernos en proximidad que atienda intersectorialmente las problemáticas de desigualdad, generación de oportunidades, mejoramiento de entornos, a través de una estrategia participativa y de intervención integral; 3. Articulación de instancias de inteligencia para la concreción de estrategias contra las estructuras del crimen; 4. Articulación policía - Fiscalía - gobierno para la optimización de estrategias frente al crimen y la impunidad; 5. Sistema distrital de convivencia y mediación y transformación de conflictos. 6. Reforma código de policía y de la policía (no está en manos del distrito, pero ayudaría mucho).

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

No. No hay aún la maduración institucional de articulación necesaria para ello y podría traer efectos negativos de competencia con la policía nacional.

Primera Línea del Metro, ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Modificarlo y hacer un tramo subterráneo. Creo que son muy altos los riesgos que existen frente a una ejecución que aún no cuenta con los estudios completos y las revisiones de interventoría requeridos y que traerá altos sobrecostos; por otra parte, el impacto urbanístico y de pauperización de la calidad de los entornos que tienen el metro elevado en varios de sus tramos, resulta muy indeseable. Si es posible generar un ajuste concertado entre las partes y mejorar el diseño actualmente existente, seguramente hacerlo, no implicará más costos que los sobrecostos ya proyectables con lo que tenemos actualmente.

Corredor Verde por la Séptima, ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Suspenderlo. Hay una importante expectativa y propuestas que la ciudadanía expresó masivamente en la etapa previa al proyecto, pero que no han sido incluidas satisfactoriamente en su desarrollo, el cual - en cambio - ha generado un alto rechazo.

¿Qué prefiere expansión o densificación?

Densificación.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Acabar su versión actual y promover un modelo que optimice el aprovechamiento de residuos, la generación de energía, entre otros.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Articulación equitativa y que tenga en cuenta los ecosistemas esenciales de vida, los circuitos económicos locales y la potencialidad de los municipios; no su subordinación a Bogotá.

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

Hay algunas muy grandes que requieren mejor atención que solo es posible con más proximidad del gobierno.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Ambiciosa.