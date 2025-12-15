Logo El Espectador
Bogotá
Dos años de la administración Galán, ¿qué tan segura camina Bogotá? Números vs. percepción

La administración sostiene que casi todos los indicadores delictivos han disminuido en 2025. En contraste, la percepción de inseguridad es la más alta desde 2008. ¿Cómo entender las cifras? ¿Caen los delitos o las denuncias?

Juan Camilo Parra
15 de diciembre de 2025 - 08:03 p. m.
Operativos de seguridad en Bogotá dejaron en 2025 más de 28.000 capturados.
Foto: Secretaría de Seguridad

Los índices delictivos vienen cayendo y cada semana se reporta la desarticulación de bandas delincuenciales, lo que indicaría, de manera preliminar, que mejora la seguridad en Bogotá. Sin embargo, la percepción contradice las buenas noticias y la sensación de inseguridad sigue en aumento. Tras dos años de la administración de Carlos Fernando Galán, la ciudad parece enfrentar las mismas problemáticas: robos, homicidios y la desconfianza que caracteriza a una ciudad con menos policías y los mismos temores.

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

