Dos años de la administración Galán, ¿qué tan segura camina Bogotá? Números vs. percepción

Operativos de seguridad en Bogotá dejaron en 2025 más de 28.000 capturados. Foto: Secretaría de Seguridad

Los índices delictivos vienen cayendo y cada semana se reporta la desarticulación de bandas delincuenciales, lo que indicaría, de manera preliminar, que mejora la seguridad en Bogotá. Sin embargo, la percepción contradice las buenas noticias y la sensación de inseguridad sigue en aumento. Tras dos años de la administración de Carlos Fernando Galán, la ciudad parece enfrentar las mismas problemáticas: robos, homicidios y la desconfianza que caracteriza a una ciudad con menos policías y los mismos temores.

