Dos años para Galán: seguridad, movilidad y el pulso ciudadano en Bogotá

A mitad de su mandato, el alcalde Carlos Fernando Galán entra en la etapa más decisiva de su administración. Con obras en marcha como el Metro y nuevas troncales, el debate ya no está en lo que recibió al llegar, sino en lo que logrará dejar. La seguridad en las calles, la movilidad diaria, el manejo de basuras, el uso del espacio público y la atención en salud son hoy las principales preocupaciones de los bogotanos. En los dos años que le quedan, el verdadero reto será que esos avances se sientan de verdad en la vida cotidiana de la ciudad.