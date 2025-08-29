No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá
Dos puentes vehiculares menos: comienza la reconfiguración de la calle 13

El IDU anunció que en los próximos meses se realizará la implosión de dos puentes, que conectan la carrera 50 y la calle 13 con la av. Las Américas. El procedimiento se realizará para abrir paso a lo que será la nueva avenida Centenario y su troncal de Transmilenio, que tiene dos tramos adjudicados.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
29 de agosto de 2025 - 02:00 a. m.
Puentes de la Carrera 50 y la calle 13 con Av. Américas.
Foto: IDU

Un hito de infraestructura está a punto de ejecutarse en uno de los corazones de la movilidad de la capital. En los próximos meses, en lo que será, además, el primer trabajo en terreno para consolidar la futura troncal de la calle 13, demolerán dos puentes vehiculares que conectan la avenida Las Américas con la carrera 50 y la calle 13. Para el desmonte de este tipo de estructuras, por primera vez, se acudirá a la implosión, debido a las facilidades logísticas que otorga el sector.

El proyecto indica que los puentes serán removidos para darle...

