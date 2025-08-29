Dos puentes vehiculares menos: comienza la reconfiguración de la calle 13

Puentes de la Carrera 50 y la calle 13 con Av. Américas. Foto: IDU

Un hito de infraestructura está a punto de ejecutarse en uno de los corazones de la movilidad de la capital. En los próximos meses, en lo que será, además, el primer trabajo en terreno para consolidar la futura troncal de la calle 13, demolerán dos puentes vehiculares que conectan la avenida Las Américas con la carrera 50 y la calle 13. Para el desmonte de este tipo de estructuras, por primera vez, se acudirá a la implosión, debido a las facilidades logísticas que otorga el sector.

El proyecto indica que los puentes serán removidos para darle...