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Drogas y salud mental, otro partido que se disputan las barras

Aumentos en la ideación suicida y factores de deterioro en la salud mental en los integrantes de barras de fútbol llevaron al proyecto ‘Dosis de pasión’ a trabajar con ellos en un enfoque de reducción de daños.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
31 de agosto de 2026 - 11:14 p. m.
Un trabajo con 15 barras de 6 ciudades, entre ellas Bogotá, reveló los patrones de consumo de los integrantes de barras.
Un trabajo con 15 barras de 6 ciudades, entre ellas Bogotá, reveló los patrones de consumo de los integrantes de barras.
Foto: Equipo de Dosis de Pasión, ATS

El partido está a punto de comenzar, pero antes del pitazo inicial, las barras viven la “previa” entre banderas y bubucelas, pero también entre licor, el humo de cigarrillos de marihuana y otros alucinógenos. La imagen puede causar rechazo, miedo e, incluso, ser asociada con inseguridad. Pero ¿qué hay detrás de esta humareda? ¿Por qué se relaciona la droga con las barras? Esta fue la pregunta con la que Gina Díaz, magíster en Gobierno y 15 años como investigadora social, se aproximó a barras de seis ciudades.

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Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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