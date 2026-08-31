Drogas y salud mental, otro partido que se disputan las barras

Un trabajo con 15 barras de 6 ciudades, entre ellas Bogotá, reveló los patrones de consumo de los integrantes de barras. Foto: Equipo de Dosis de Pasión, ATS

El partido está a punto de comenzar, pero antes del pitazo inicial, las barras viven la “previa” entre banderas y bubucelas, pero también entre licor, el humo de cigarrillos de marihuana y otros alucinógenos. La imagen puede causar rechazo, miedo e, incluso, ser asociada con inseguridad. Pero ¿qué hay detrás de esta humareda? ¿Por qué se relaciona la droga con las barras? Esta fue la pregunta con la que Gina Díaz, magíster en Gobierno y 15 años como investigadora social, se aproximó a barras de seis ciudades.

Le puede interesar:...