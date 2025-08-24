Dudas por cambios a norma que valida canje de predios en zonas de reserva

Manifestante a favor de la consolidación de la reserva y el borde ecológico de Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Consolidar la reserva Thomas van der Hammen y la zona de protección de los Cerros Orientales no solo es una tarea apremiante, sino una obligación. Estas son piezas fundamentales de la estructura ecológica principal de Bogotá, al ofrecer valiosos servicios ecosistémicos y de conexión ambiental, claves para preparar a la ciudad frente al cambio climático y sus notorios efectos (sequías e inundaciones). Por desgracia, hay varios asuntos pendientes para cumplir la meta.

Uno de ellos es adquirir los predios privados en zonas de reserva para...