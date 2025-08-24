No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Dudas por cambios a norma que valida canje de predios en zonas de reserva

El Distrito promueve una modificación al Decreto 626 de 2023, que reglamentó el canje de derechos de construcción (TDC) por predios privados en la reserva Van der Hammen y los Cerros Orientales. Aunque argumenta que es una simplificación burocrática, protectores de las reservas cuestionan el verdadero objeto de la reforma.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
24 de agosto de 2025 - 03:00 p. m.
Manifestante a favor de la consolidación de la reserva y el borde ecológico de Bogotá.
Manifestante a favor de la consolidación de la reserva y el borde ecológico de Bogotá.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Consolidar la reserva Thomas van der Hammen y la zona de protección de los Cerros Orientales no solo es una tarea apremiante, sino una obligación. Estas son piezas fundamentales de la estructura ecológica principal de Bogotá, al ofrecer valiosos servicios ecosistémicos y de conexión ambiental, claves para preparar a la ciudad frente al cambio climático y sus notorios efectos (sequías e inundaciones). Por desgracia, hay varios asuntos pendientes para cumplir la meta.

Uno de ellos es adquirir los predios privados en zonas de reserva para...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Van der Hammen

Reserva Thomas Van Der Hammen

Cerros orientales

Borde ecológico de Bogotá

Derechos de construcción

Secretaría de Ambiente

POT

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar