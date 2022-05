Dueños de los locales Justo y Bueno protestaron en la Calle 26, en Bogotá

Manifestaciones de los arrendatarios de Justo y Bueno. Foto: Twitter:@BogotaTransito

Este jueves 12 de mayo un grupo de arrendatarios de la empresa de supermercados Justo y Bueno se manifestó en la calle 26 con el objetivo de pedirle a la Superintendencia de Sociedades que exija el pago del arriendo de sus locales.

Según la Secretaría de Movilidad, cerca de las 11:00 a. m. se reportó un grupo de aproximadamente 30 personas que realizó un plantón en la calle 26 con carrera 52, afectando de manera intermitente la vía en sentido oriente-occidente.

[11:53 a.m.] #AEstaHora continúa la manifestación en la calle 26 con carrera 52, en sentido Oriente - Occidente, generando afectación vial intermitente en la calzada.



Autoridades realizan acompañamiento. https://t.co/7Ayl1RGbcs pic.twitter.com/Aqs1PV3PdL — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 12, 2022

Cabe recordar que, ante los problemas que tiene la compañía frente a la deuda con sus acreedores y la falta de cumplimiento de compromisos, la empresa Mercadería S.A.S. anunció el cierre preventivo de sus tiendas Justo y Bueno al ser inviable su operación.

“En virtud de nuestro análisis de inviabilidad, es nuestro deber solicitar la apertura del proceso. Lamentamos profundamente que los nuevos dueños no hayan logrado cumplir con los plazos acordados”, dijo la empresa a través de un comunicado, refiriéndose a que no fue posible el ingreso de capital por parte de terceros para pagar sus deudas a los arrendadores, colaboradores y acreedores.

Así mismo, la compañía aseguró que los nuevos dueños tienen el respaldo de la Federación Mundial de Asociaciones de la Unesco y de la Conferencia Episcopal Ecuménica Mundial. Sin embargo, no se explican por qué el dinero no ingreso al país y por qué no hicieron los respectivos pagos.

Por último, los dueños de los locales le piden a la Superintendencia de Sociedades que les brinden una solución, pues no se les ha pagado lo que les deben y no tienen acceso al aprovechamiento de sus locales.

