Duró más la persecución que su liberación: en libertad tres capturados con armas

En medio de patrullajes de seguridad en el barrio Country (Rafael Uribe Uribe), se desató una persecución a un vehículo que intentó evadir un pare de las autoridades. Durante el operativo, los uniformados encontraron un arma y municiones, pero los ocupantes fueron dejados en libertad, a pesar de intentar agredir a los uniformados.

Así lo dio a conocer el coronel Luis Pardo, comandante de la estación de Policía de la localidad. Según informó este tipo de controles ayudan a mitigar y prevenir posibles hechos delictivos. Muchos como este, terminan en persecuciones e importantes capturas. “Los ocupantes desobedecieron la orden de descender del automotor, intentaron embestir a los policías y huyeron del lugar", señaló el coronel.

Los uniformados tuvieron que llamar refuerzos y activar un plan candado para cerrarles las posibles rutas de escape, lo que permitió ubicar el vehículo pocas cuadras más adelante. La escena, incluso, quedó grabada en varias cámaras de seguridad.

“Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el automotor y, al efectuar el registro, encontraron un arma de fuego tipo revólver con munición en su interior”, añadió Pardo.

En libertad

Los capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Momentos después de ser presentados, fueron dejados en libertad, según informó la misma Policía.

Todo, a pesar de que, en lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Bogotá ha registrado un aumento del 25 % en la incautación de armas de fuego ilegales, con 308 casos más que en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, ha logrado la captura de más de 33.000 personas por diversos delitos, pero el problema que señalan las autoridades es el índice de impunidad.

Por el delito de porte ilegal de armas de fuego el 82 % de capturados quedan libres. De otro lado, la Secretaría de Seguridad asegura que de cada 10 capturados, 7 quedan libres, sentenciando así un panorama que asegura el 70 % de impunidad. “Hacemos un llamado al Congreso a revisar las normas vigentes”, indicó la cartera.

