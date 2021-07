La última vez que vieron a Duván Barros con vida fue en el Portal Américas

Se trata de un joven de 17 años, que fue visto por última vez el pasado 5 de junio, en el Portal de las Américas, durante una manifestación. Su familia, que no paró de buscarlo, les confirmaron que el pasado fin de semana lo habían encontrado sin vida en un caño del sector.

Desde el pasado 5 de junio, la madre y los familiares de Duván Felipe Barros quedaron sumergidos en la angustia. El joven de 17 años, conocido por su gusto por el Hip-Hop y por el Skateboarding, fue visto por última vez cerca al Portal Américas de Transmilenio, en una de las tantas jornadas de protestas desde que comenzó el Paro Nacional. Desde ese día le perdieron el rastro y lo reportaron como desaparecido. El pasado fin de semana recibieron una fatal noticia: a Duván lo habían encontrado sin vida, en un caño del sector.

Durante el tiempo que estuvo desaparecido, su madre Dolores no dejó de buscarlo. Según Vorágine, su búsqueda inició desde la misma noche del 5 de junio. Aunque recorrió los CAI de los alrededores y casi todos los hospitales de la ciudad, nadie le dio respuestas. Sintió que no logró mucho acudiendo a la Sijín y a la Fiscalía, pues manifestó que hubo demoras para ser atendida y para iniciar su proceso de búsqueda.

De hecho, cuando se alertó sobre el hallazgo de un cuerpo en un canal de agua, a pocos metros del Portal Américas, ella acudió a Medicina Legal para verificar si se trataba de su hijo, algo que descartó en ese momento, ya que, según dijo, los mismos funcionarios del CTI le dijeron que no se trataba de su hijo. No obstante, luego de las labores de inspección del cadáver, finalmente lograron determinar su identidad.

Más de un mes después de lo ocurrido, la Fundación Nydia Erika Bautista, que acompañó a Dolores en su búsqueda, confirmó públicamente la fatal noticia e indicaron que Duván había desparecido mientras se encontraba en las protestas del 5 de junio. En su comunicado exigieron a la Fiscalía y a Medicina Legal informar concretamente las causas de su muerte, ya que algunas versiones indicaban que el joven había sido retenido por la Fuerza Pública.

#Bogotá

La Fundación Nydia Erika Bautista lamenta informar que fue encontrado asesinado Duvan Felipe Barros Gómez, menor de 17 años, desaparecido forzadamente el 5 de junio mientras se encontraba en el Portal Américas, donde se realizaba la protesta social.

La confirmación de su muerte creció rápidamente y con ella los rumores de que había sido retenido por la Fuerza Pública. No obstante, según la madre del joven, no hay versiones precisas, más allá de la de un amigo del joven quien inicialmente dijo que lo habían subido a un camión, pero luego no lo ratificó ante las autoridades. En lo que sí se mantuvo fue que ambos bebieron algo, que les alteró los sentidos.

Ante los rumores de que a Barros lo vieron por última vez bajo custodia policial, el general Eliécer Camacho Jiménez, comandante de la Policía Metropolitana, rechazó las acusaciones que culpaban a los uniformados y argumentó que, por ahora, las versiones preliminares apuntan a que su muerte fue producto de ahogamiento. Además, resaltó que la Policía es respetuosa de los derechos humanos.

“Personas inescrupulosas mediante las redes sociales han querido afectar la imagen de la Policía Nacional en cuanto a la muerte del joven Duván Felipe Barros. La policía quiere aclarar a la opinión pública que este joven fallece por inmersión, de acuerdo al dictamen de Medicina Legal, el mismo día de los hechos, el 5 de junio del presente año” aseguró el Brigadier General.

Por su parte, desde la Secretaría de Gobierno, lamentaron lo ocurrido y se informó que desde el 7 de junio se tenía conocimiento de la desaparición del joven, por lo que se les informó a las entidades que pertenecen al Centro de Operaciones de Emergencia. Además, anunciaron que, por solicitud de los familiares, se brindará acompañamiento y apoyo en el servicio funerario.

Por solicitud de sus familiares, brindaremos el acompañamiento necesario y apoyo del servicio funerario.



Solicitamos a la @FiscaliaCol celeridad en la respectiva investigación, bajo el principio del debido proceso.

Por ahora, las razones por las que el cuerpo de Duván terminó en un canal de la zona siguen en investigación, así como las razones por las que, en primera instancia, se negó que el cuerpo encontrado al día siguiente se trataba del suyo. Por ahora, los familiares del joven piden que se esclarezca el caso y, en caso de existir, se dé con los responsable de lo ocurrido.