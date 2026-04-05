Edificio Telecom: de símbolo en los 70 a bodega y espejo de memoria arquitectónica

La historia del edificio se remonta a 1973, año de inauguración. Tras 30 años como sede principal de Telecom, en 2003 la empresa fue liquidada y la estructura detenida en el tiempo. Foto: Juan Camilo Parra

La lluvia arrecia en la tarde del domingo en Bogotá. En medio de las gruesas gotas que acribillan el asfalto, un grupo de personas corre al recorrido que está a punto de materializarse en uno de los edificios con historia de Bogotá. Su estructura sobresale desde la lejanía por sus líneas blancas y negras horizontales que componen sus 14 pisos y tres sótanos. La estructura es hoy el personaje principal que cuenta una particular historia. Se trata del edificio Florentino Vezga, en el barrio La Alameda, localidad Santa Fe.

A pesar del nombre...