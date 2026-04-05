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Edificio Telecom: de símbolo en los 70 a bodega y espejo de memoria arquitectónica

Entre laberintos de polvo, oficinas de la segunda mitad del siglo XX, y la historia de la caída de un grande de las telecomunicaciones en Colombia, sigue en pie, sobre la 13 con 23, la que fue la torre principal de Telecom en Bogotá.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
05 de abril de 2026 - 11:08 p. m.
La historia del edificio se remonta a 1973, año de inauguración. Tras 30 años como sede principal de Telecom, en 2003 la empresa fue liquidada y la estructura detenida en el tiempo.
La historia del edificio se remonta a 1973, año de inauguración. Tras 30 años como sede principal de Telecom, en 2003 la empresa fue liquidada y la estructura detenida en el tiempo.
Foto: Juan Camilo Parra

La lluvia arrecia en la tarde del domingo en Bogotá. En medio de las gruesas gotas que acribillan el asfalto, un grupo de personas corre al recorrido que está a punto de materializarse en uno de los edificios con historia de Bogotá. Su estructura sobresale desde la lejanía por sus líneas blancas y negras horizontales que componen sus 14 pisos y tres sótanos. La estructura es hoy el personaje principal que cuenta una particular historia. Se trata del edificio Florentino Vezga, en el barrio La Alameda, localidad Santa Fe.

A pesar del nombre...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 29 minutos
"Gracias" Uribe, hijo de la gran P.
Camilo Sanchez Espejo(3yl69)Hace 2 horas
Camilo excelente relato, da nostalgia ver hoy el edificio en ese estado de ruina, todo porque A. Uribe le regaló Telecom a los españoles.
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