Edil de Chapinero denuncia amenazas: le enviaron su foto con un hueco en la frente

La Junta Administrativa Local (JAL) de Chapinero emitió un comunicado denunciando la amenaza de la que fue objeto el edil de la localidad, Juan Felipe Namen (Partido Liberal), en la noche del 11 de marzo, cuando le dejaron en la sede de la corporación un sobre de manila, con una fotografía de Namen con un agujero la frente, acompañada de la palabra “sapo”, escrita sobre la imagen.

El periódico El Espectador habló con el edil, quien expresó su frustración e impotencia ante esta situación y señala que la amenaza podría estar relacionada con una denuncia que realizó el sábado, en el programa Noticias Uno, donde expuso la absolución que emitió un juez, en el caso de presuntos delitos ambientales y procesales, por la construcción de las mega mansiones construidas sin licencia, en el sector del Bagazal, en los Cerros Orientales de Bogotá. .

“El sábado hicimos la denuncia sobre la absolución que emitió un juez, luego de que la Fiscalía no pudiera demostrar que se habían cometido delitos ambientales y procesales, en algo que es tan lógico, obvio y evidente como las construcciones ilegales en el sector del Bagazal, en plena zona de reserva forestal, sin licencias de construcción. Hay zonas en las que se han talado miles de árboles y secando cuerpos de agua. Eso es lo que hemos llamado como La oda a la corrupción”.

Namen afirmó que no dejará de denunciar, a pesar de las amenazas, ya que considera que es su deber como edil: hacer control político y velar por los intereses de la comunidad. “Nuestra labor principal es hacer control político, algo que muchas veces puede ocasionar susceptibilidades. Yo me dedico a denunciar y cuando ha tocado elevar a los entes de rigor, pues lo hemos hecho y no voy a parar”.

En cuanto a la palabra “sapo” en la fotografía, el edil sugirió que podría ser una referencia a sus reiteradas denuncias que han generado susceptibilidades entre ciertos sectores. Aunque este no es el primer incidente de amenazas que recibe, es la primera vez que se enfrenta a este tipo de intimidaciones. Hasta el momento, Namen no ha podido presentar una denuncia formal ante la Fiscalía, pero espera hacerlo próximamente de forma virtual.

Agregó que solo ha recibido una llamada de un subsecretario de seguridad, quien hizo preguntas sobre la situación, pero no profundizó en temas de seguridad, que considera necesarios en este momento. También expresó su deseo de recibir apoyo del alcalde Carlos Fernando Galán, con quien tiene una relación política, debido al respaldo que recibió durante su campaña.

