Educación abre matrícula 2027 para estudiantes priorizados: así puede inscribirse

La segunda fase se desarrollará del 5 de octubre al 23 de diciembre de 2026, para la población en general. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Secretaría de Educación ya inició el proceso de matrículas para el año 2027 dirigido a niños, jóvenes y adultos, que necesiten un cupo en el sistema educativo distrital.

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La primera fase que irá hasta el 11 de septiembre, está dirigida a población priorizada:

- Estudiantes de nivel de educación preescolar.

- Estudiantes que tengan hermanos(as) ya vinculados(as) al establecimiento educativo.

- Estudiantes con discapacidad y trastornos específicos del aprendizaje y del comportamiento.

- Estudiantes pertenecientes a comunidades y pueblos étnicos (Indígenas, Afrodescendientes, Negros, Raizales, Palenqueros y Rrom).

- Estudiantes víctimas del conflicto armado interno.

- Estudiantes en gestación o lactancia.

- Estudiantes con altos niveles de pobreza de acuerdo con el SISBEN (grupos A y B).

La segunda fase se desarrollará del 5 de octubre al 23 de diciembre de 2026, para la población en general. La asignación se realizará directamente en la página web www.matriculas.educacionbogota.edu.co donde los solicitantes ingresan y escogen el cupo escolar según la disponibilidad. Una vez acepten el cupo deberán formalizar la matrícula de manera virtual o presencial junto con los documentos requeridos. “Si no formaliza la matrícula el cupo se liberará”, advirtió la Secretaría de Educación.

¿Cómo acceder a un cupo?

El proceso se desarrolla de manera virtual, gratis y sin intermediarios. Los padres o cuidadores deberán ingresar a la página web www.matriculas.educacionbogota.edu.co para realizar la solicitud.

Es necesario que la familia tenga los datos de los documentos de identidad tanto del estudiante como del acudiente, número celular y correo electrónico.

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“Debe verificar que la información sea correcta, teniendo en cuenta que a través de estos canales se mantendrá comunicación sobre el estado del trámite”, recalcó la entidad distrital.

A partir del 30 de septiembre a través de la página www.matriculas.educacionbogota.edu.co, las personas podrán conocer el resultado de la asignación del cupo y desde del 13 de octubre podrán formalizar la matrícula de manera virtual o presencial junto con los documentos requeridos. Recuerde que si no formaliza la matrícula el cupo se liberará.

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