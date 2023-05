“EE. UU. está en mora frente a movilidad y cambio climático en las Américas”, alcaldesa. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En medio del evento ‘Migrantes, Refugiados y Sociedades’, liderado por el Banco Mundial junto a la Universidad del Rosario, la alcaldesa Claudia López Hernández hizo este miércoles una propuesta en torno a la movilidad de migrantes venezolanos.

En este encuentro se compartieron los resultados del informe sobre el Desarrollo Mundial 2023: Migrantes, Refugiados y Sociedades, presentados por el Banco Mundial.

Frente a los mismos, la mandataria aseguró que “en Bogotá se ha venido aplicando un principio de sabiduría colombiana y latinoamericana: “donde comen dos, comen tres”. Hemos hecho un enorme esfuerzo local y nacional como ciudad y como país, con toda la solidaridad”.

Es clave señalar que Colombia es el país más receptor de población venezolana en el mundo. Punto en el que López afirmó que en la ciudad hay cerca de 600.000 venezolanos, que han llegado a la capital en los últimos años.

Durante la presentación del informe, el Distrito hizo un llamado a la acción con dos solicitudes concretas: que la globalización no sea solo financiera, sino también humana, y un ‘new deal’ (nuevo acuerdo) de movilidad humana y respuesta climática para nuestro continente.

“Las Américas somos la región más democrática del mundo, con el mayor multilateralismo y más convergencias. La estabilidad política depende de la inversión en oportunidades de trabajo para las mujeres y los jóvenes. Es hora de pasar del discurso a la acción con inversiones concretas en educación y empleo”, dijo Claudia López durante su intervención.

Agregando: “Llegó la hora de hacer un nuevo pacto, un plan para las Américas, porque esto no es un desafío no solamente para Bogotá ni de Colombia. Llegó la hora de hacer el new deal de la movilidad humana y del cambio climático para las Américas”, explicó.

Sin embargo, en medio de sus intervenciones Claudia López también sostuvo que “la estabilidad económica, climática y política del Gobierno de Estados Unidos, y de todos los gobiernos de las Américas, depende de ese ‘new deal’ de la movilidad humana y cambio climático”.

Según la alcaldesa está en mora una propuesta clara y explícita por parte del gobierno de Estados Unidos: “El presidente Joe Biden lo ha esbozado de alguna manera en la reunión de la cumbre de las Américas, con jefes de Estado, el año pasado en Los Ángeles, y este año en la Cumbre de Alcaldes en Denver. Hay que exponer esto explícitamente”, sostuvo, y señaló además que “la estabilidad económica, climática y política del Gobierno de Estados Unidos, y de todos los gobiernos de las Américas, depende de ese new deal de la movilidad humana y cambio climático”.

El Informe del Banco Mundial destaca cómo las poblaciones de todo el mundo están envejeciendo a un ritmo sin precedentes, lo que hace que muchos países dependan cada vez más de la migración para hacer realidad su potencial de crecimiento a largo plazo. El informe identifica esta tendencia como una oportunidad única para hacer que la migración contribuya más a las economías y a las personas.

El informe destaca cómo muchos países dependen cada vez más de la migración para ser realidad su potencial de crecimiento a largo plazo, pero también identifica unas tendencias como oportunidades únicas para ser que los migrantes, refugiados y las sociedades crezcan a su mayor potencial.

