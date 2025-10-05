Logo El Espectador
Efecto Vive Claro: dudas en las graderías y shows con permisos a última hora

La promesa de un escenario digno para atraer a artistas de talla mundial a Bogotá quedó inmersa en diversas polémicas, una cancelación y dudas sobre los conciertos que vienen. ¿Qué está pasando?

Miguel Ángel Vivas Tróchez
05 de octubre de 2025 - 05:00 p. m.
AME2569. BOGOTÁ (COLOMBIA), 21/08/2025.- Personas trabajan en la adecuación de las graderías del nuevo centro de eventos Vive Claro, distrito cultural este jueves, en Bogotá (Colombia). El distrito cultural Vive Claro, el espacio de espectáculos más grande de Colombia con capacidad de hasta 40.000 personas y que acogerá conciertos de artistas internacionales como Kendrick Lamar, Imagine Dragons o Shakira, se inauguró en la capital del país. EFE/ Carlos Ortega
AME2569. BOGOTÁ (COLOMBIA), 21/08/2025.- Personas trabajan en la adecuación de las graderías del nuevo centro de eventos Vive Claro, distrito cultural este jueves, en Bogotá (Colombia). El distrito cultural Vive Claro, el espacio de espectáculos más grande de Colombia con capacidad de hasta 40.000 personas y que acogerá conciertos de artistas internacionales como Kendrick Lamar, Imagine Dragons o Shakira, se inauguró en la capital del país. EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega

Este fin de semana Bogotá fue escenario de 27 eventos masivos, que requirieron permisos de las autoridades distritales, los cuales se expidieron a pocos días o a última hora. Este es un trámite común en una ciudad que en los últimos dos años ha tenido 1.498 actividades masivas que tuvieron que someterse a un proceso de verificación de requisitos para garantizar la seguridad de los asistentes.

Pero lo que viene ocurriendo con el escenario Vive Claro, tras la cancelación del concierto del rapero Kendrick Lamar y la incertidumbre alrededor del...

