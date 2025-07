El 85% de los bogotanos desconfía de las instituciones para denunciar

Dentro de los delitos más denunciados, detalla el programa, es el de hurto, registrando 157.248 casos en 2024. Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauriico Alvarado

El programa Bogotá Cómo Vamos y la Fundación Corona presentaron el más reciente informe sobre qué tanto los bogotanos utilizan el mecanismo de denuncia luego de ser víctimas o presenciar algún delito.

En el informe, si bien destacaron que el porcentaje de denuncia pasó del 35,8% en 2020 al 52% en 2024 advierten que aún persiste una brecha enorme relacionada con la confianza en las instituciones.

Según la más reciente Encuesta de Percepción Ciudadana de Bogotá Cómo Vamos (2024), el 54,2% de las personas que no denuncian dicen desconfiar de esta como mecanismo de solución, mientras que el 31,4% afirma haberlo hecho antes y no haber encontrado respuesta. Por su parte, el 8,7% aduce desconocimiento sobre los trámites para denunciar y el 5,6% no lo hace por temor a represalias. Asimismo, el 85% que no denuncia argumenta ineficacia o desconfianza en las instituciones.

“Cada una de las interacciones que hay entre la ciudadanía y las herramientas de denuncia, o la atención directa de un funcionario público, es una oportunidad para ganarse la confianza de ese ciudadano y generar un efecto multiplicador en las comunidades”, dice Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos.

Ambas instituciones también advierten la consolidación de una brecha poblacional frente a lo relacionado a las denuncias. Mientras que, para 2024, según la Encuesta de Percepción Ciudadana de Bogotá, el 52% de los ciudadanos de estratos 5 y 6 afirmaron haber hecho la denuncia del delito, solo el 36% de los estratos 1 y 2 respondieron lo mismo. Por su parte, las mujeres son menos propensas a denunciar, con un 38% frente al 47% de los hombres.

Dentro de los delitos más denunciados, detalla el programa, es el de hurto, registrando 157.248 casos en 2024. Esto, basado en las proyecciones del actual Plan de Desarrollo Distrital, representa una mejoría frente a las proyecciones que estimaban al menos 165.000 casos para 2027.

“Lo que nos dicen estas cifras y el aumento sostenido de las denuncias es que los hurtos podrían estar reduciéndose de forma real y no solo por subregistro”, agrega Mariño. Para el primer trimestre de 2025 la tendencia en los robos sigue manteniéndose a la baja.

En este sentido, desde la Fundación Corona y el programa Bogotá Cómo Vamos recomendaron reforzar la promoción de la denuncia, con estrategias que garanticen respuestas ágiles, eficaces y empáticas. Además, hicieron énfasis en la importancia de evaluar las iniciativas actuales del Distrito – como son A Denunciar y AIDE (Asistencia Integral a la Denuncia)–, para determinar si están logrando que estos procesos sean más accesibles y efectivos.

“Entre más ciudadanos denuncien delitos contra su seguridad, podrá haber mejor respuesta institucional en términos de justicia y prevención frente a futuras violaciones, contando a su vez con mejores datos que permitan tomar mejores decisiones de política pública a futuro”, concluyó Diana Dajer, gerente de Participación Ciudadana de Fundación Corona.

